Inflación histórica: el principio de algo más grande

Como hemos podido notar, los precios han subido, y si bien es cierto que la pandemia ha causado problemas económicos, los grandes cambios están comenzando a notarse, por lo que si pensábamos que ya las cosas iban mejorando, no es así.

Estamos ante el inicio de una crisis financiera muy grande, pronosticada desde hace años, debido a la deuda de los grandes países, la súper inflación causada por la impresión desmedida de las divisas y la transferencia de riqueza generada por la crisis del coronavirus tiene el escenario perfecto para comenzar.

La inflación que causa el aumento de los precios es una característica intrínseca de las divisas, y ahora lo explicaré de la forma más simple que pueda.

Las divisas son un medio de intercambio emitido por los gobiernos como método oficial de pago, por lo que las divisas pueden crearse, y lo que ha estado sucediendo a nivel internacional es que los gobiernos han estado imprimiendo más divisas, lo cual debería ser bueno porque eso quiere decir que hay más dinero para todos ¿no?, pues no.

El dinero que los países emiten tiene que tener un respaldo, de lo contrario no vale nada, por lo que si tenemos cierta cantidad de dinero y un respaldo del mismo que sustente su valor e imprimimos más, pero no aumentamos su valor, es entonces cuando llega la inflación.

Porque lo que sucede es que tenemos más dinero, sí, pero no es dinero respaldado, así que los problemas comienzan, por lo que estamos ante el inicio de una contrariedad grande para todas las personas sin inversiones o que tienen sus ahorros en los bancos o alcancías, pues la gente tiene dinero que no vale nada.

Para hacerle frente a dicha situación que se avecina debemos informarnos y entender porqué sucede, debemos tomar acción, protegernos financieramente, la ingenuidad resulta ser muy cara para los que piensan que esto va durar muy poco, por favor, no seas tú uno de ellos.

Hay muchos vehículos de inversión hoy en día que prometen mucho en cuanto a protección financiera, pero aclaro, no estamos hablando de invertir para ganar, estamos hablando de invertir para no perder lo que tenemos.

Ningún gobierno puede hacer algo al respecto, no importa cuánto prometan, esto es algo que supera incluso a las mejores economías, porque todos en este mundo globalizado hemos contribuido.

Los precios van a seguir subiendo y el dinero va a seguir devaluándose, de cara al futuro las cosas no lucen bien, pero no para todos, hay gente que con todo esto va a ganar y va a salir victoriosa de esta situación, así que por favor, asegúrate de ser uno de ellos.

En una economía donde unos ganan y otros pierden, no se trata de tener o no tener, sino de saber o no saber, así que invito a todos mis lectores a tomar acción e informarse, no ignoremos las señales, pues son muy claras y las soluciones también.