2022: el año de la esperanza

El 2021 va cerrando la cortina, mientras que en el horizonte el 2022 se vislumbra como una oportunidad para recuperar lo perdido, los tiempos han sido difíciles y probablemente mucho de lo que se fue no regrese, pero aun con todo ello podemos reconstruir y no importa la adversidad, ya que la diferencia entre el éxito y el fracaso radica en lo que estamos construyendo hoy, pues el presente es el resultado de lo que hicimos y no hicimos en el pasado.

Debemos ser conscientes de que el año por venir no debe ser mejor, si no que los que debemos ser mejores somos nosotros, pues la economía puede no ser la misma y aún así prosperar, hacer lo que no hemos hecho será una diferencia determinante para no pasar un 2022 igual o peor que los años anteriores.

Hemos compartido mucha información de valor a través de este medio con el objetivo de contribuir y dar contenidos aplicables, pero sobre todo, útiles para que los lectores puedan usarlos y hacer una diferencia en sus finanzas personales.

Personalmente creo que una de las formas de mejorar la vida de la gente es a través de la educación financiera, pues el dinero y los recursos con los que contamos son administrados por nosotros con lo que sabemos y no sabemos, por lo que si deseamos tener más, debemos saber más sobre el tema, pues es imposible darle un buen uso a algo, cuando no sabemos casi nada de ello.

Las finanzas no son complicadas, pero la pereza de saber algo nuevo puede ser demasiado grande, pues al no saber nada del tema no conocemos los beneficios que estamos perdiendo por no aprovechar esa información que hoy está al alcance de todos a través del internet.

Con la democratización de la información, la ignorancia es una elección, así que por favor no elijas la ignorancia, pues la pobreza comienza cuando no sabemos que no sabemos, toda la información que sumes te ayudará a tener un mejor futuro, así que llena tu cabeza y ésta llenará tus bolsillos.

Hazlo por ti, por tu familia, por tu futuro, sé la diferencia en tu entorno y muestra que se puede vivir mejor, el porcentaje de personas en este país que tiene una vida en situación de pobreza es enorme y ese dato en relación con las personas que no tienen educación financiera es proporcional, por lo que esa cifra no es una casualidad, literalmente la pobreza comienza y proviene de la ignorancia.

Este año 2022 puede ser diferente, pero para que lo sea el cambio debe venir desde nosotros, nuestros hábitos y esfuerzos, pues de ahí se desprenden todos los resultado que tanto deseamos, estamos en la recta final, el año venidero ya comenzó para muchos, así que no esperes a que el nuevo periodo inicie para tomar acción, puedes comenzar los cambios desde ahora y créeme que lo vas a agradecer, pues vale la pena vivir mejor.