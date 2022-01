¿Cómo prepararnos para una crisis económica?

La crisis suele ser una de las cosas más temidas y menos esperada de todas las situaciones, pues realmente pone en jaque a muchas familias debido a las implicaciones que genera, sin embargo, hay algo que sí podemos hacer y es anticiparnos a ella.

Un error común es sobrellevar los ciclos económicos en lugar de hacerles frente, porque sí podemos hacerlo, pero es importante saber lo que estamos haciendo y tomar las acciones correctas en la dirección adecuada.

Por eso mismo, hoy vamos a compartir 4 acciones que cualquier persona puede tomar durante esas temporadas:

1. Fomentar nuevas fuentes de ingreso: El principal problema al momento de una crisis es que el promedio de las personas solo tienen un empleo o un negocio, lo que significa una sola fuente de ingreso y de uno a cero hay muy poca distancia, así que fomentar una o más fuentes de ingreso adicional va a permitirte mantener tu barco a flote, ya que si durante esta temporada perdemos nuestro único negocio o empleo y no tenemos un soporte, estaremos en problemas serios.

2. Crear un fondo de emergencias: Por lo general los imprevistos son parte de nuestra vida diaria, con o sin crisis, así que el contar con un soporte que nos ayude a salir de cualquier situación extraordinaria es la mejor forma de dormir más tranquilos y no importa que debido a tu situación no puedas crear un fondo muy grande, un poco es mejor que nada.

3. No gastes en cosas que no necesitas: El principal problema al momento de una situación económica adversa es que cuando llega tenemos hábitos de consumo muy malos y eso se hace insostenible con el tiempo, por lo que debes de mejorar tus prioridades y la forma en cómo decides gastar tu dinero, porque todo lo que gastes, sin considerar realmente las consecuencias, te va a pasar factura tarde o temprano.

4. Edúcate financieramente: La información es poder, poder para no pasar apuros, no tener dolores de cabeza por no tener dinero, poder para tener opciones y resolver imprevistos, pero sobre todo, para tener una vida más plena y tranquila, créeme que la educación de valor va a hacer la diferencia, y puede parecer pesado y aburrido aprender sobre el dinero, pero a todos nos concierne, pues todos lo utilizamos para nuestros fines, a demás que en estas temporadas que son complicadas, saber o no saber son la diferencia literalmente entre comer o no comer, tómalo en cuenta.

Las crisis económicas no tienen porque suponer un dolor de cabeza si sabemos que es lo que estamos haciendo, recuerda que tus finanzas no las maneja nadie más que tú, así que asegúrate de saber lo que necesitas para tener un respaldo para ti y tu familia, solamente podemos dormir tranquilos por las noches cuando tenemos seguridad y no es algo que sucede, es algo que se construye, así que no esperes. ¡Créala!