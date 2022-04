El poder de la mentalidad correcta

Siempre, en todo momento, estamos buscando oportunidades y, por lo general, tenemos la intención de encontrar alguna que nos sea de mucho provecho, sin embargo, a pesar de que todos están buscando lo mismo, no todos terminan por encontrar una que de verdad haga la diferencia en sus vidas.

Pareciera que se trata de un maleficio que no permite tener acceso a cosas mejores, como si una persona no estuviera destinada a encontrar aquello que desea, pues muy pocas sí encuentran eso que se determinan a buscar y si miramos de cerca podremos notar la gran diferencia entre una persona y otra: unos están buscando en el camino correcto y otros no.

Muchos hemos crecido o nos han formado con la mentalidad de simplemente trabajar duro para obtener lo que deseamos, sin embargo, esas creencias provienen de un momento en la historia en la que no existían muchas opciones, por lo que diferencia de hoy trabajar duro no es suficiente, pues trabajar duro en aquello que no nos dará lo que deseamos es una pérdida de tiempo.

Y eso se aplica a todas las áreas de la vida que tenemos: relaciones, amigos, familia, trabajos y negocios, pero sobre todo, impacta en nuestra vida financiera, pues por lo general tomamos decisiones pensando en el pasado razonando cosas como “esto es lo que conozco” o “esto es lo que ha funcionado”.

La situación con esa mentalidad es que no permite una visión clara hacia el futuro que ya está en camino y en lugar de eso seguimos viendo el pasado que ya no existe. La vida no tiene que ser un castigo si sabes lo que haces y en la mayoría de los casos, solo estamos haciendo cosas sin saber porque nos hace sentir seguros o en confianza.

La mentalidad correcta consiste en observar el panorama completo, en tener lo que hoy en la era de la información es el mayor tesoro: información. Una gran evidencia de esto son los diferentes resultados cognitivos que derivan de ambas prácticas tan opuestas, pues el desarrollar actividades donde no existen buenos resultados y donde sí, son determinantes para nuestra salud mental incluso.

Esto se debe a que la sensación de progreso ayuda a la autoestima, pero sobre todo, nos impulsa a desarrollar proezas más grandes, pues la confianza que tenemos de nosotros por lo que hemos logrado es un soporte emocional muy importante.

A diferencia de eso, si permanecemos “buscando donde no es” esa sensación desaparece, pues no lograremos nada y de forma cognitiva crearemos creencias, limitaciones propias que antes no teníamos debido al resultado que esperamos, pero que nunca llega.

La mentalidad correcta proviene de saber más que de tener, pues somos lo que pensamos y de ahí deriva lo que hacemos, no es hacer más, es saber mejor.