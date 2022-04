Vivimos en un mundo donde el poder es muy tentador, incluso puede llegar a ser algo aspiracional, debido a lo que socialmente representa y que en nosotros repercute en actividades encaminadas a obtenerlo, ese poder suele presentarse por lo general en situaciones empresariales o laborales en las que tenemos personas que siguen nuestros pasos o gente que debemos dirigir hacia objetivos específicos.

Sin embargo, debido a la naturaleza de la idea colectiva de cómo debe ser el poder o cómo quisiéramos sentirnos en esta posición, podemos caer en conductas inadecuadas, pues el poder puede formar dos tipos de mando muy diferentes, pero que se confunden, ya que justamente no tenemos claridad de estas ideas, estos dos tipos de mando como tal son: la jefatura y el liderazgo.

La jefatura se encarga de dirigir, coordinar, orientar, supervisar y evaluar las actividades que desarrolla la dirección a su cargo, mientras que el liderazgo es un ejercicio que genera una influencia en un grupo con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo.

A resumidas cuentas, el jefe se encarga de alcanzar los mejores resultados para un objetivo establecido y el líder busca el mayor beneficio de todos los involucrados.

El jefe se encarga de proteger el objetivo, el líder protege a todo el grupo, el jefe busca el mayor beneficio para sí mismo, el líder busca el mayor beneficio para todos, el jefe ejerce poder y presión sobre sus subordinados para hacer lo que él diga y el líder ejerce guía y mentoría a sus seguidores para que puedan mejorar sus vidas.

No necesitamos más jefes que busquen el beneficio propio, que solo piensen en sí mismos o que crean que su posición de poder es una herramienta para su propio beneficio, como si cada persona fuera algo y no alguien.

Necesitamos líderes que busquen el beneficio colectivo, que sepan guiar a nuestra sociedad hacia un mejor camino, con el mejor ejemplo que es su propia vida, porque las palabras pesan, pero el ejemplo arrastra y en un país donde necesitamos dirección, los líderes realmente son lo que hoy en día l más requerimos.

A fin de cuentas, cuando las personas están bajo nuestro poder, también están bajo nuestra protección, por lo que en una sociedad donde no todos los jefes son líderes, sí necesitamos que nos dirijan con propósito hacia el beneficio de todos.

Nuestra sociedad va a mejorar a través del desarrollo individual de cada persona que tenemos para desplegar y juntos lograr nuestro propósito, que no es más que el beneficio de todos, y no de unos cuantos, pues en una sociedad que pide a gritos un cambio real y permanente, pero sobre todo, que sabe que no cuenta con nadie más que con ellos mismos, debemos ser esos agentes del cambio que hagan la diferencia en una sociedad que está cansada de estar cansada.