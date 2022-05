Burbuja inmobiliaria en Yucatán: un peligro inminente

Vivimos una era dorada para el sector inmobiliario en Yucatán, ya que desde hace pocos años la cantidad de personas con intenciones de vivir en nuestra entidad han aumentado de forma acelerada y con ello la necesidad de vivienda se ha incrementado proporcionalmente a dicho crecimiento.

Solo hay que salir a las calles para ver una cantidad histórica de desarrollos inmobiliarios en nuestro entorno, lo cual ha sido una gran oportunidad para explotar el sector que está experimentando su mejor momento hasta ahora, sin embargo, este crecimiento tan acelerado puede llevar a un problema gigantesco en el futuro: una burbuja inmobiliaria.

No existe un crecimiento financiero exponencial infinito, pues en algún punto el crecimiento en cualquier sector se desacelera, sin embargo, a pesar de que estamos viviendo a penas los comienzos de esta época dorada para el sector inmobiliario, el riesgo a largo plazo es bastante preocupante.

El tema con esto es que tenemos muchísimas personas que están comprando inmuebles por necesidad y que en gran medida utilizan créditos hipotecarios para el pago de dichos predios, lo cual es el verdadero problema.

Con los datos sobre la mesa surge la pregunta: ¿qué porcentaje de esos créditos hipotecarios realmente pueden pagarse en su totalidad a largo plazo?.

Esta pregunta es muy importante, porque desde luego que las instituciones bancarias no están viendo este problema, ya que en el peor de los casos, si la tasa de impagos aumenta, dichas instituciones pueden cobrarse con las propiedades hipotecadas, por lo que podríamos tener gente sin hogar a un mediano o largo plazo.

El promedio de las personas pueden garantizar cuando mucho un pago de su hipoteca durante los próximos 5 años al trámite de su crédito hipotecario, pero no a un plazo mayor y menos en estos tiempos de incertidumbre.

Y si hay personas leyendo esto y consideran que este escenario nunca podría pasar, les sugiero que revisen la historia y averigüen cómo surgió en su momento la crisis del 2008 en los Estados Unidos, pues a fin de cuentas “quienes no conocen la historia están condenados a repetirla”.

Es realmente un tema que debemos considerar, pues para cuando esto escale a un nivel sin retorno podemos tener gente viviendo en la calle, como ya ha pasado antes.

Desde luego, las circunstancias son completamente diferentes, pues los años han pasado y parecería que hemos aprendido de nuestros errores, pero los hechos a fin de cuentas, como siempre, hablan por sí solos y esto no es una opinión, puede ser una realidad si no se atiende a tiempo y nada me daría más alegría, que no tener la razón al escribir estas letras, pero a fin de cuentas como siempre, el tiempo tiene la última palabra.