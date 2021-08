El tesoro de la nueva era: la información

Vivimos una era privilegiada llena de oportunidades como nunca se ha vivido en la historia de la humanidad, sin embargo, no todas las personas logran ver todo lo bueno que nuestra era actual tiene para ofrecer y eso se debe a que la gente está despistada viendo hacia el otro lado, cuando el camino parece ser claro.

El problema real es la falta de criterio para juzgar lo que hacemos, no somos conscientes de que obtener más y mejores fuentes de ingreso es más fácil que hace más de una década, pero eso se debe a una circunstancia muy particular: Estamos preparados para no ver lo nuevo.

Desde la llegada del internet a nuestra sociedad se ha expandido su influencia en nuestra vida diaria, hasta el punto en que hoy en día un mundo sin internet simplemente no podría funcionar y el motivo principal por el que muchas personas no lo ven de ese modo, es que creen que el mundo sigue siendo igual que hace veinte años, lo más preocupante es que no se dan cuenta, creen que el mundo seguirá siendo físico porque piensan que el mundo que conocen, el mundo que nos han prometido nunca va a cambiar, pero, el principal problema de eso es que ese mundo ya cambió, pero nosotros no cambiamos con él y por eso la gente se ha mantenido estancada, se han mantenido con la misma información.

Esta nueva era de oportunidades representa un reto para muchas personas que no estaban preparadas para el cambio o mientras el cambio sucedía ellas estaban pensando que todo sería igual y que el mundo seguía siendo el mismo, esta nueva era de la información representa cambios sustanciales en la forma de vivir, en la forma de pensar y en la forma de ganarnos la vida, no únicamente por el hecho de que se necesitan nuevas y mejores habilidades tecnológicas para sobresalir, sino que estas habilidades son indispensables y lo serán todavía más.

En esta nueva era lo importante no es tener o no tener dinero, lo importante es tener información porque las personas con información son las personas que dominarán el futuro, esas personas con información serán personas que justamente tendrán la información adecuada.

Debemos entender que el mundo cambió, pero sobre todo debemos cambiar con él, de lo contrario nos quedaremos atrás y la parte más importante de entender todo esto es ser totalmente realistas y darnos cuenta de que el cambio no es opcional, ya está aquí y que ese cambio se quedará para siempre y seguirá evolucionando, con todos estos cambios obviamente habría personas que ganen y que pierdan, lo importante es colocarnos del lado que va a ganar, es decir, debemos ubicarnos en el lado que cuenta con la llave que abre el futuro y sus bondades, es decir la información.