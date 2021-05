A raíz de la pandemia hemos visto como el desarrollo de nuevas oportunidades es cada vez más común, sin embargo, seguimos teniendo índices de pobreza y de mala calidad de vida bastante altos, y eso genera la pregunta ¿por qué pareciera que no existen oportunidades para salir adelante?

Realmente es un tema muy complicado de explicar, pues nuestra calidad de vida está directamente relacionada con la información que tenemos, pues solo podemos tener lo que podemos concebir y si no tenemos buena información, podemos padecer de la pobreza toda la vida sin saber porque terminamos así.

Basta con ver el historial de búsqueda en internet de una persona para darnos cuenta de sus prioridades y de cómo esa persona está aprovechando o desperdiciando su tiempo, pues todos tenemos un dispositivo de acceso a información ilimitada, por lo que si no lo utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida padeceremos siempre.

El acceso a información financiera y de negocios, antes estaba en un puñado de personas que tenían el privilegio de tener dicho acceso, sin embargo hoy debido al internet se ha podido dar un acercamiento a esa información que permite una vida mejor para las personas, pero el principal problema no está en la información que está a la mano, si no que se encuentra en la gente.

El promedio de la gente usa el internet como parque de diversiones, para distraerse y pasarla bien, a pesar de que tiene la llave para vivir mejor, prefieren no hacerlo y consumir contenido de chismes y cosas que no dejan ningún provecho, aun teniendo una calidad de vida que no les gusta, prefieren no conocer de esos temas a los cuales tienen acceso con un simple clic.

Y es una verdadera pena el no poder vivir mejor por negligencia propia y por ignorancia voluntaria, pues es realmente el caso, ya que las personas prefieren voluntariamente no aprender formas mejores para vivir, porque con la cantidad de información a la mano, todos podrían realmente vivir de una forma diferente, sin embargo nunca fuimos instruidos para ser proactivos y buscar un futuro mejor a través de la información, pues normalmente nos educan con la falsa creencia que con puro trabajo duro sin importar lo que uno haga puede salir adelante.

Es verdad que el esfuerzo es fundamental para el desarrollo de una vida mejor pero es solo una parte de la ecuación, ya que además de poner esfuerzo en nuestros objetivos, debemos estar asegurados de que nuestros proyectos tienen futuro o son la mejor forma de lograrlo, porque el simple hecho de trabajar no es suficiente, debemos trabajar de forma inteligente, pero solo sabremos donde y como poner nuestros esfuerzos si tenemos la información para darnos cuenta.

A fin de cuentas nadie puede concebir lo que no conoce y si no conocemos mejores formas de vivir, es porque no conocemos mejores formas para conseguirlo, no se trata de suerte, se trata de saber y para eso hay que aprender.