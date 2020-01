Senado al rojo vivo

El Senado de la República dará mucho de qué hablar por lo menos de aquí al mes de abril. El siguiente periodo ordinario de sesiones trae consigo una canasta de asegunes que pondrá a prueba a los duros de Morena y a la supuesta oposición que ocupa cada día menos curules.

Temas tales como la amnistía, la eliminación del fuero, además de elevar a rango constitucional el sistema de bienestar social, junto a la regulación de la cannabis y el outsourcing, son solo algunas de las pedradas que caerán sobre el edificio de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Se vienen también las reformas judicial, electoral y financiera. Las cuales vislumbran un camino nada terso en su paso por la Cámara Alta.

Serán días intensos de cabildeo y de tragar sapos para algunos que prometen lo que no cumplen y viceversa.

Además, se entrará en un etapa que atenderá temas sensibles y “ligeramente” olvidados por el actual gobierno: economía circular, bienestar animal, cuidado al medio ambiente y combate al cambio climático.

Agenda verde que viene por lo menos en el papel de los asuntos prioritarios de la LXIV Legislatura.

En un país en el que las libertades se ven amenazadas desde el púlpito, es de reconocer la disposición de los senadores para entrarle a asuntos de actualidad, como lo es el derecho al olvido en plataformas digitales.

A esto se suman iniciativas con sabor a debate, sobre el derecho a la verdad y al libre desarrollo de la personalidad. Eso sin contar las leyes secundarias al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese que habla nada más y nada menos de la prisión preventiva oficiosa.

Será entre febrero y abril que veamos si procede o no la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la discusión sobre el contenido nacional en servicio OTT (over the top). Temas donde hay intereses encontrados y en donde el consenso puede brillar por su ausencia.

ENTRE TELONES. La epidemia de justicia selectiva que padece México no la podría parar ni el difunto Seguro Popular ni mucho menos su copia maltrecha llamada Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Cada día hay nuevos señalamientos sin pruebas. Lo bueno que la 4T no toma en serio la venganza.