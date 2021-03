Hacemos memes, solemos reírnos (con cierto dolor) y nos desanimamos cada vez que recordamos cómo será el futuro financiero de la juventud actual, sólo para darnos cuenta de las penosas situaciones económicas y financieras que faltan por llegar.

Hoy en día somos la generación sin una jubilación digna, sin oportunidades laborables equiparables con las anteriores y con sueldos bastante insuficientes, más si tomamos en cuenta la crisis económica actual y la inflación.

Lamentablemente, tenemos que sumar a eso la falta de información útil y de valor impartida por las escuelas y universidades, pero ¿hasta qué punto la escuela tiene responsabilidad en este problema latente? Para dar respuesta a esto, debemos remontarnos al año 1857 cuando se formaliza el sistema escolarizado que se mantiene hasta hoy, el cual, si nos fijamos bien, tiene más de 150 años de diferencia con la época actual, sistema que, por cierto, no se ha actualizado y tampoco lo hará, simplemente porque ya está establecido.

Hoy en día si una persona desea salir adelante, tiene que trabajar más, tener varios empleos o percibir un buen sueldo para vivir una vida digna, ya que la vida de calidad no es barata en este país y si, en su caso, alguien quisiera iniciar un negocio, basta con hablar de permisos e impuestos que hacen todavía más difícil la vida de los emprendedores en sus labores.

Y podríamos llegar a este punto y pensar que todo está perdido, pero la verdad es que no, pues la tecnología ha cambiado por completo las reglas del juego, ampliando los horizontes de las oportunidades creando nuevas y mejores formas de generar ingresos. Históricamente la humanidad nunca ha vivido una época de tantas oportunidades. A fin de cuentas, el internet y la globalización han demostrado ser no sólo el futuro, sino que son el hoy en cuanto a formas de ganarse la vida, pues basta con ver cuáles son las empresas más grandes del mundo y, para sorpresa de muchos, son las empresas más productivas y rentables las que se relacionan directamente con la tecnología.

El futuro financiero de la juventud está atado de manos en la actualidad, porque la mayoría de los jóvenes están formándose y trabajando con el fin de salir adelante en un sistema que ya no funciona, es como si estuviéramos aprendiendo mecánica automotriz tomando como base la información de los primeros automóviles, seguro sirve de algo, pero no es aplicable por completo, pues su tiempo ya pasó y no estamos en ese momento de la historia.

Con todo lo anterior no digo que la escuela no funciona para nada, sino que los colegios deben tomarse como centros formativos que orienten las vocaciones de los individuos, pero nada más, pues la información que se imparte en las aulas ya no es útil para las necesidades de esta era cibernética y tampoco representa todo lo necesario para garantizar un futuro de calidad para las personas.