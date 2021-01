Durante el inicio de la pandemia la desesperación y la angustia por una solución pronta inundó los corazones de todos los mexicanos poniéndolos al tanto de las noticias, con la esperanza de que la tan deseada vacuna llegue pronto a México y las cosas vuelvan a la normalidad.

Sin embargo, hace menos de un mes que hemos obtenido una respuesta oportuna de los laboratorios que han estado investigando una solución para esta pandemia, con el anuncio de que a partir del próximo año estaremos iniciando los programas para la vacunación de todas las personas posibles y así salir de esta difícil situación cuanto antes.

Lo cual debería suponer una esperanza para todas personas que han perdido familiares, empleos, negocios y su libertad debido al encierro que todos hemos realizado, pero no, en vez de sentir alivio y alegría, la gente está llena de miedos y temores ante una vacuna que “llegó muy rápido”.

Aunque esto no es un problema reciente, ya que todo lo esotérico y místico es totalmente aceptado por nuestra sociedad sin reproches, pero cuando llega una postura comprobable, científica y tangible, solemos desaprovechar todas las ventajas que esto nos ofrece, tal como lo es en este caso la vacuna del coronavirus.

Este pensamiento es reforzado con la ausencia de filtro y criterio al ver información en internet, ya que muchas personas creen que todo lo que está ahí es verdad, sin revisar fuentes que lo sustenten.

¿Qué le espera a este país si en plena era de la información desconfiamos de la verdad y la ciencia?

Y es que a muchas personas no se les puede hablar claro, de frente y directo, hay que suavizar el mensaje para que no sientan que los “atacan”, pero es una verdad absoluta que la ignorancia en muchos casos por parte de la sociedad es voluntaria.

Preferimos no saber para no preocuparnos y así no pasar angustias, en lugar de saber la verdad para prevenir un mal mayor, pero eso no trae nada bueno, porque no se trata de tener fe en la ciencia, porque no es una religión, no existe el “creer” en la ciencia sino estudiar lo que se ha comprobado y tomar decisiones conscientes, no especulativas ni suposiciones vagas por lo que hemos oído o leído de los demás, que en la mayoría de las ocasiones no son opiniones de gente estudiada formalmente en el tema.

Aspiramos a la vida que teníamos antes, pero rechazamos lo único que nos acerca a ella como si tuviéramos más opciones para salir adelante en esta crisis, pues a fin de cuentas no hay otra cosa que podamos hacer más que vacunarnos, porque de lo contrario vamos a mantenernos en este hoyo tan profundo, por lo que la decisión y responsabilidad de lo que pase ahora es nuestra. Ya nos dieron la salida y la solución a este problema, la pregunta es: ¿la vamos a tomar?