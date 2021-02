Vivimos tiempos de transformación y cambio, tanto política como económicamente; sin embargo, lo que más ha estado cambiando es nuestra sociedad, hoy en día la lucha por los derechos humanos, la inclusión y la igualdad son más fuertes que nunca, no obstante, como en todo cambio, la resistencia siempre existe y considero que un ejemplo de tal resistencia del que hay que hablar es la masculinidad.

La nueva percepción de lo que es o no un hombre en nuestra sociedad, lo que hace o no un hombre y lo que representa ha contribuido para que la figura “masculina” del hombre en el grupo humano inicie un proceso de evolución.

La imagen del varón proveedor, fuerte, heterosexual, líder, que tiene muchas mujeres y que su papel en la sociedad es de contribución y poder ha perdido fuerza con todas las nuevas propuestas y exigencias que demanda este mundo tan incluyente que vivimos, porque hoy el hombre en la sociedad puede o no ser todo lo ya mencionado, pero muchos hombres y mujeres consideran que ese cambio está mal.

Pareciera que todos los atributos ya mencionados de un hombre determinaran su valor en la sociedad, como si fuera una regla que obligatoriamente tenemos que seguir, pero ¿por qué?, ¿acaso no cada quien es libre de ser o sentir lo que guste? ¿Por qué juzgar la vida de los demás sólo porque su imagen no va acorde con nuestra visión particular de la masculinidad?

El problema es mucho más profundo de lo que podríamos pretender, ya que la imagen de la masculinidad que tanto desea resistirse al cambio en tiempos modernos proviene de siglos pasados, es decir que es un concepto bien arraigado en nuestra sociedad, por lo que el inconsciente colectivo toda la vida a percibido los atributos mencionados como lo que “debe ser”, pero hay que recordar que los tiempos en que esa definición de la masculinidad fue creada ya no existen, ni se aplican a la vida moderna. ¿O acaso las mujeres, como era antes, rechazan su derecho a votar?

La respuesta y propuesta es simple: Respetar los derechos y la vida de las personas, porque todos hoy más que nunca podemos ser lo que queramos o dejar de ser lo que mejor nos parezca y eso no es incorrecto, siempre y cuando no se afecte la vida de otras personas, aun cuando pareciera que muchos consideran tener el derecho de vulnerar la vida de sus semejantes únicamente porque se sienten incómodos al convivir con los cambios modernos, como si la vida de los demás les afectara en algo.

No hay forma de juzgar la vida de los demás y ser “el bueno” a pesar de que esas sean las intenciones.

Hoy todos debemos ser agentes del cambio, respetar y construir un ambiente de respeto que no dañe la vida de nadie, sin prejuicios ni ideas que ya no son vigentes; a fin de cuentas, ¿qué de malo tiene una “nueva” masculinidad?