Un libro es una puerta abierta para volar.- Laura García

En estos últimos días del año verán a algunos mostrar su lista presuntuosa y extensa de libros leídos, aunque en realidad la cantidad sea lo menos importante en el tema de la lectura, porque podrás haber leído uno solo y ese único libro haberte marcado o transformado, lo que finalmente solo logran los libros extraordinarios, fin último al que aspira un buen lector.

Confieso a mis queridos lectores que este es el año que he leído menos, quizá porque he vivido más, he arriesgado más, cerré ciclos, dejé atrás a personas que no valen la pena y tomé decisiones importantes que seguramente marcarán el año 2020. Los libros por muchos años me llevaron a imaginar y a soñar, a vivir en la piel de otros y no en la propia, probablemente por ese miedo que tenemos nosotros los lectores de sentir, de sufrir e, incluso, hasta de ser felices.

Los libros me han permitido ver el mundo como Don Quijote, pero también sufrir como la pobre Ana Karenina, anhelar el amor como Florentino Ariza en “El amor en los tiempos del cólera” o sentir el desamor de Rosario Castellanos vertido en toda su poesía; me han dejado entrar y apenas tener un atisbo del horror vivido en los campos de concentración de Auschwitz, pero también creer en la esperanza de ver y vivir un mundo diferente para las mujeres de hoy, gracias a muchas que construyeron el camino para que nosotras, continuemos, y todo gracias a Rosa Montero, Sara Sefchovich, Elena Garro, Sor Juana Inés de la Cruz, Simone de Beauvoir, Elena Poniatowska, Gioconda Belli y muchas más que han escrito y escriben para dejar memoria.

A nosotros los lectores también nos encanta descubrir nuevas voces, nuevas páginas que nos arrancan de la realidad y nos hacen evadirla; así descubrí a Alejandro Zambra que se queda entre mis escritores favoritos; también a los lectores nos duele la partida de los escritores, como me dolió la de Armando Vega-Gil al suicidarse por las acusaciones en su contra a través del #MeeToo, recién cuando acababa de leer un libro increíble que escribió junto con Beatriz Rivas y Eileen Truax, “Fecha de caducidad”, un libro que me marcó profundamente como pocos lo logran.

En la lectura siempre encontramos, sin buscarlas, respuestas, y es cuando un libro te significa, te aporta; nosotros los lectores a veces usamos los libros como salvavidas, como pañuelos o como compañeros para no sentirnos solos, y ellos, silentes y amigables nos reconfortan. Por eso bien dicen que en realidad los libros a nosotros los lectores nos encuentran, y yo espero que este año que viene les encuentren y se den la oportunidad de dejarse encontrar, no solo por los libros, sino también por la vida, el amor, la felicidad y la paz. ¡Feliz año y felices lecturas!