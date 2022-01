Un pato para el dolor que dejamos atrás

A la memoria de Eduardo Padilla

Por supuesto que este inicio de año trae consigo nuevos retos lectores, algunos propios y otros colectivos, a expensas de las novedades editoriales o de por fin saldar la deuda del permanente libro pendiente. Pero todo este nuevo andar nunca significará dejar atrás lo que nos ha formado ni lo que ha cooperado para que seamos quienes somos. Lo cual incluye nuestras lecturas, claro.

Iniciamos un año donde no dejaremos de rememorar personajes, autores, vivencias y experiencias, pero que a la vez estamos a la espera de lo que viene. Y, por qué no, a la asimilación de ciertas historias con sus relecturas. Por estos días de transición anual no pude evitar pensar en “El pato y la muerte”, de Wolf Erlbruch (y que también ha sido traducido como “El pato, la muerte y el tulipán”), un libro universal camuflajeado en el género de la literatura infantil y juvenil. Quienes lo han leído, o visto sus adaptaciones en vídeo, saben que el mensaje que transmite emplea la belleza de lo sencillo para abordar frente a frente un tema como lo es la muerte y su aceptación como lo que es: una parte más de la vida.

El pato va a morir, pero no sabe cuándo: una oración en donde todos nosotros somos patos en nuestros propios estanques. La muerte, parca pero amable, se presenta a esperar el momento. El recorrido por el lago o la copa del árbol donde se posan estos dos nuevos amigos resignifican todos los espacios en los que nosotros yacemos, no a esperar la muerte, pero sí sabiendo que es un destino inequívoco para todas y todos. El dolor se esparce al compás de las hojas secas del otoño.

Finalmente, el momento llega. No es una sorpresa ni representa un adelanto a los lectores que aún se acercarán a esta historia de Wolf Erlbruch, porque lo sublime de dicho acontecer radica en la mirada de cada lector o lectora y también el momento en el que lo lee. Cuando conocí este libro, me encantó y se convirtió en una referencia obligada a la hora de realizar talleres de fomento a la lectoescritura, pero hasta ese momento, era un libro más, manejando con sutileza y naturalidad el tema de la muerte enfocado a las infancias, que todavía no había utilizado en un plano más personal.

Muchas personas cercanas vieron partir a seres queridos –yo no fui la excepción– y “El pato y la muerte” siempre ha sido un refugio acogedor en donde no se niega el dolor de la pérdida, pero se asimila con naturalidad para vivir con ello. Cada duelo es diferente. En este salto a un nuevo (re)inicio, ahora con la numeración 2022, nos corresponde mirar hacia adelante sin borrar los recuerdos. Un pato, la muerte, un tulipán y nosotros mismos lectores, tomando nuevos bríos para este año, el tercero que vivimos bajo el acecho de la pandemia, pero que también nos recuerda la fuerza que mantenemos para seguir de pie.