Por no aplicar la ley

Gínder Peraza Kumán/SIPSE

Diga usted, paciente lector, qué tiene en común la situación casi de guerra civil que se presenta en el estado de Guanajuato, con grupos criminales, evidentemente apoyados por civiles, que se enfrentan no sólo a la policía sino incluso al Ejército con el objetivo de que se respete su presunto “derecho” de seguir robando los combustibles que Pemex transporta mediante tuberías; qué tiene en común, decimos, esa realidad con la que se observaba en Oaxaca, con grupos de maestros que todo hacen menos dar clases, y que bloquean las vías de ferrocarril, vitales para diversos sectores productivos, ocasionando pérdidas de miles de millones de pesos a empresas mexicanas.

Entre otras cosas que tienen en común ambas situaciones figura de manera destacada, nos parece, que ambas surgen por la falta de aplicación de la ley. Mire usted: durante muchos años se robó combustible que por pertenecerle al gobierno nos pertenece a todos, y nada se hizo a pesar de que –tenga usted la seguridad– miles de personas sabían que se cometía un delito del que se beneficiaban desde encumbrados funcionarios de Pemex hasta vecinos comunes de poblaciones por donde pasaban esos tubos. La falta de acción de la autoridad, la inaplicación de la ley, dio pie a que esos delincuentes fueran creyendo que robar era su derecho, así como roban impunemente “los del gobierno”.

En el caso de esos maestros que todo lo quieren resolver con plantones, bloqueos y violencia, llevan ya muchos años consiguiendo a la fuerza todo lo que quieren y, como advertimos al principio de este gobierno federal, esa situación no sólo no va a cambiar, sino que va a fortalecerse. El anuncio del presidente Andrés López de que no utilizará la fuerza para que prevalezca el Derecho es lo que se esperaba. Se le puede aplaudir que no quiera reprimir a nadie, pero no se le puede felicitar porque deje de proteger los derechos de otras personas o sectores.

Eso es lo peligroso de tener como objetivo ser simpático para todos, de tratar de pasar a la historia como un buenazo. La falta de aplicación de la ley, cualquiera lo sabe, trae como consecuencia que ésta sea vista como una entelequia, como algo que solo existe en el discurso, que no tiene por qué aplicarse.

La revisión del Poder Judicial es, lo repetimos una vez más, una asignatura pendiente en este país, si es que queremos que alguna vez sea el país de primer mundo que merecemos.

Como es en lo grande así es en lo pequeño y viceversa. Y lo decimos porque en el interior de nuestro estado la aplicación de la ley es una asignatura también pendiente. Si alguna vez los gobiernos y los ciudadanos deciden modernizar el sistema legal que ahí rige, tendrían que revisar las atribuciones de los jueces de paz, una figura que data de tiempos ya lejanos y que ha quedado prácticamente desarmada para impartir justicia con los pocos recursos y esquemas legales de que dispone.