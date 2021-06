¿Sueño imposible?

Cristopher D’Olier Reeve, actor que adquirió fama mundial por su interpretación de Superman, el Hombre de Acero, decía que “Al principio, los sueños parecen imposibles, luego improbables, y eventualmente se vuelven inevitables”.

Enorme sorpresa causó hace unos días la noticia de la construcción de una planta generadora de energía solar en el estado de Baja California. La gran mayoría de los medios que dieron cuenta de esta nota, se preguntaban si no significaría este anuncio una rectificación del rumbo que ha decidido tomar el gobierno federal, de ir decididamente en contra de las energías renovables más limpias y baratas, y con más razón si la inversión proviene de la iniciativa privada.

Se dice que el proyecto contará con un moderno sistema de almacenamiento, la inversión estará a cargo de la empresa Next Energy, que operará la planta durante 30 años, y concluido ese plazo, el proyecto pasará a ser propiedad del gobierno estatal de Baja California. Muchas preguntas quedan al aire, ¿Qué esquema de contraprestación regirá? ¿La energía generada, la venderá Next Energy a CFE, al gobierno estatal, o directamente a los usuarios? ¿A qué precio, hubo licitación o subasta de por medio? ¿Cuenta el proyecto con autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y con todos sus permisos?

El desafío del suministro y distribución de energía eléctrica en la península de Baja California es complejo, y es probable que las condiciones imperantes hayan hecho inevitable que se tuviera que presentar esta solución. De modo que más que un giro en las intenciones y políticas de este gobierno, se trate de aceptarla como la mejor solución de todas las que había disponibles. Si así fuera, sería una señal inequívoca de lo absurdo de las políticas que pretenden imponer a nivel nacional, aunque habrá que estar pendientes de que no se violen leyes y procedimientos que le son aplicables.

Un par de días después, la CFE convoca a una rueda de prensa, en la que anuncia inversiones en nueva capacidad de generación de energía eléctrica, pero no se hace mención a la planta solar que anunció el Gobernador Jaime Bonilla Valdéz, quizá debido a que no será inversión de la CFE. En esa conferencia, se insiste en incrementar la capacidad instalada de generación, a pesar de que en el mismo evento se reconoce que existe una capacidad instalada del doble de la demanda máxima anual.

¿Porqué no mejor invertir en fortalecer las redes de transmisión y distribución, al mismo tiempo que empezar a invertir en macro almacenamiento en baterías y gestión inteligente? ¿Por qué no resucitar ese magnífico proyecto de la Generación Distribuida Colectiva, que ya estaba listo y aprobado en la CRE, pero que recibió indebidamente un veto desde la Sener para su publicación en el Diario Oficial de la Federación? Muchos me han dicho que al menos mientras dure la administración actual, es imposible soñar con que se apruebe el modelo de la generación solar colectiva, yo pienso que es claramente improbable, ¿Podremos soñar con que pronto se vuelva inevitable?