El siguiente párrafo es de Mario Benedetti. Fue tal el impacto que me causó al leerlo, que deseo compartirlo con mis lectores.

Son trozos del alma injertados de otras personas, que al leerlos o estudiarlos nos nutren el espíritu, nos alimentan la mente y nos hacen decir la frase: “Vale la pena vivir”. Con todo respeto me permito transcribirlo textualmente:

“El alma no crece en los árboles, sin embargo se nutre de nuestro entorno, como el cuerpo de la comida. El alma necesita ser alimentada con visiones hermosas, palabras que llenen... O por quien sabe besar el alma. Besar el alma es saber tener paciencia, comprensión, y nunca juzgar a nadie, simplemente aceptar a las personas como son... “Besar el alma es abrazarse cuando hay soledad, cuando se está triste... Sin decir nada, solo sostenerse con ese abrazo de apoyo. Besar el alma es sentarse juntos cuando no hay necesidad de hablar, cuando solo hace falta el silencio, al no hacer preguntas...

“Besar el alma, es sentir otras manos que dan apoyo fortaleciendo esa esperanza de vida y de compañía. Besar el alma, es decir un te amo con la mirada... Besar el alma... ¡es fácil!, solo basta que decidamos bajar del pedestal del orgullo que muchas veces nos rodea y nos consume. Besar el alma...

¡Cuántos de nosotros necesitamos de ese beso en el alma que nunca llega! Pero mientras llega ese beso !besa tú el alma de los demás y pon el corazón en tu mirada!”.

Y es mi deseo anexar la siguiente historia para completar lo anterior:

Un joven fue a visitar a un sabio consejero y le contó sobre las dudas que tenía acerca de sus sentimientos por su familia. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y le dijo solo una cosa:

-Ámala. ¡Y luego se calló! El muchacho dijo: -Pero, todavía tengo las dudas... -¡Ámala, le dijo de nuevo el sabio! Y, ante el desconsuelo del joven, después de un breve silencio, le dijo lo siguiente: -¡Hijo, amar es una decisión, no un sentimiento! Amar es dedicación y entrega. ¡Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor!

¡El amor es un ejercicio de jardinería! Arranque lo que hace mal, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvias, pero no por eso abandone su jardín.

Ame, es decir, acepte, valorice, respete, dé afecto, ternura, admire y comprenda. ¡Simplemente Ame !

¿Sabes por qué? Porque la inteligencia, sin amor, te hace perverso; la justicia, sin amor, te hace implacable; la diplomacia, sin amor, te hace hipócrita; el éxito, sin amor, te hace arrogante; la riqueza, sin amor, te hace avaricioso; la docilidad, sin amor, te hace servil; la pobreza, sin amor, te hace orgulloso; la belleza, sin amor, te hace ridículo; la autoridad, sin amor, te hace tirano; el trabajo, sin amor, te hace esclavo; la simplicidad, sin amor, te desprecia; la política, sin amor, te deja egoísta; y la vida sin amor, no tiene sentido. Porque el amor es Dios.