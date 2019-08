“Cuida tus pensamientos… ¡que sean positivos¡ Y no dejes que aniden en tu mente los pájaros del infortunio”. Es frase de Séneca, y qué bueno es tenerla presente todos los días. Porque nadie te puede dañar tanto como un pensamiento negativo. Hay que entender que no podemos añadir tiempo a la vida pero sí vida al tiempo. La vida es como montar en bicicleta, si quieres mantener el equilibrio no puedes dejar de pedalear. La vida se acaba cuando dejamos de soñar, la esperanza cuando dejamos de creer, y el amor cuando dejamos de cuidarlo.

En estas vacaciones de agosto, es sano reflexionar sobre nuestra vida y ver si nuestros ideales están vigentes o arrumbados en el olvido. Víctor Hugo tiene una frase que me gusta: “Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre”. Hay que entender que lo que está destinado a suceder... siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa para manifestarse.

Dentro de 20 años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así, que tenemos que soltar amarras y abandonar el puerto seguro. Tenemos que atrapar el viento con sus olas, tenemos que soñar, explorar y descubrir nuestro destino.

La vida todos los días nos está cuestionando si somos felices. Decía Gandhi: “Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros. Si no puedes ayudarles al menos no les hagas daño”. Nos quedamos tanto tiempo mirando una puerta que se cierra que no nos damos cuenta de cuántas se están abriendo. Si queremos vivir una vida feliz hay que atarla a una meta no a una persona o a un objeto.

Todos tenemos problemas, ilusiones, esperanzas, alegrías y dolores. A lo mejor no lloramos, pero duele; a lo mejor no lo decimos, pero lo sentimos; a lo mejor no lo demostramos, pero sí nos importa. Sería bueno que pudiéramos poner nuestro dolor en un sobre... y devolverlo al remitente.

Probablemente me digas que todo lo anterior son muy buenos pensamientos, pero difíciles de realizar. Y te respondo: “El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.

Me gusta el párrafo de Stephen Crane: “Si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Si cambias tus emociones, cambias tu actitud. Si cambias tu actitud, cambia tu vida. Si cambias tu vida, cambias tu destino”. ¿El día de hoy estás en plan de cambiar tus malas actitudes? ¿de conservar tus defectos?, o estás en un plan de hacer un cambio total en tu vida para mejorar tu destino.

Existen personas que siempre parecen estar enojadas buscando conflictos. Aléjate de ellas, la batalla que habrán de liberar no es contigo, sino consigo mismas. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Buena es la frase de Shakespeare cuando dice: “A quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos”.