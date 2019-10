Amar para crecer

“El amor divide el peso de los problemas a la mitad”. Es una frase que me gusta mucho, y me alegra cada vez que la leo, porque en la vida diaria, donde hay amor no hay fatiga. El amor es el secreto para vivir una vida plena y significativa. Muchas veces no podemos soportar demasiada realidad y tenemos que recurrir al amor.

Hay que luchar en el amor, y tratar de transformar la vida en una literatura del amor. Muchos de nosotros sabemos que Dios es amor y que todo amor viene de Dios. Pero no lo aceptamos, y menos lo practicamos. Sabemos mucho, pero no lo aplicamos en nuestras vidas.

Bien dicen los filósofos y los teólogos que el amor nos obliga continuamente a romper la atención obsesiva hacia uno mismo y nos saca de nuestro egoísmo. Porque muchos de nosotros lo que tenemos no es soledad, sino es exceso de egoísmo.

Amado Nervo lo expresa muy claro: “Si tienes un hueco en tu vida… ¡llénalo de amor! Es claro que el amor me exige aprender a enfocar mi atención sobre las necesidades de los que amo, y hace que me convierta en oyente sensible. Porque el amor hace que ponga en un segundo plano mi gratificación personal; practicando con todo ser humano un diálogo sincero, un sano respeto y un amor incondicional. La necesidad de comunicar me llevará a escuchar mis pensamientos más ocultos y a compartirlos abriéndome al otro.

Un buen plan para crecer en el amor será romper la costumbre de pensar solo en mí mismo, y abandonar mi egoísmo; eso me hará aprender a interesarme por el otro y hacerlo feliz. Me hará ser sensible, para escuchar y aprender a estar atento en las palabras del otro. Me hará poner en un segundo plano mi gratificación personal, para ir al encuentro de las necesidades del otro. Y me hará escuchar mis sentimientos más profundos y mis pensamientos más ocultos, haciéndome compartir mi parte más débil con el ser amado, en un acto de crecimiento en el amor.

Crecer en el amor será recibir una respuesta sincera del ser que amo, pues gracias a mi amor le he abierto mis secretos. Me hará dar de mi persona el cien por ciento, y me ayudará destruir mi egoísmo. Logrará que yo sea responsable en ser lo que tengo que ser, y hacer lo que debo de hacer. Todo esto logrará comprometerme en un diálogo sincero con el que amo, para tomar decisiones entre los dos.

No busques el amor si prefieres vivir solo y amargado, como en una isla prisionero. Si quieres ser un narcisista, si prefieres vivir en un mundo aislado y te gusta ser egoísta, nunca, pero nunca, lograrás crecer en el amor.