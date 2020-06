En esta pandemia he reflexionado a fondo sobre un dolor de espalda que hace meses he venido padeciendo. Y he llegado a algunas conclusiones que vale la pena compartirlas: Hay que diferenciar entre lo que es el dolor y en lo que puede convertirse. Y lo más importante es ver aquello que se puede sacar del dolor.

En estos tres meses he entendido que el hombre no puede impedir el dolor, pero sí puede impedir que lo aniquile. Leer fortifica la mente y nos ayuda a conllevar el dolor. He leído unas frases que me han ayudado a conllevar este dolor: “Nada nos hace tan grandes como un gran dolor” (Maupasant). “El que no ha sufrido, no sabe nada” (Fenelón). “El dolor aguza la inteligencia y fortifica el alma” (Schubert). “Las almas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir” (Rosales).

Tenemos que entender que el dolor es una parte de nuestra condición de criaturas; deuda de nuestra raza de seres atados al tiempo y a la fugitividad. Y tenemos que aceptar que Dios respeta esa condición temporal del hombre. Cuando tenemos un dolor, siempre nos preguntamos: ¿cómo combatirlo? o ¿cómo disminuirlo? Pero deberíamos preguntarnos ¿cómo convertirlo en algo útil? o ¿cómo convivirlo si no podemos separarlo?

El hombre tiene el don de conseguir que su dolor se convierta en vinagre o en vino generoso. A Buda le pidió una madre llorando que resucitara a su niño, entonces Buda le dijo: “Trae semillas recogidas en la casa en donde nadie haya muerto, donde nadie haya sufrido, o en la que nunca hubieran tenido dolores. La madre se fue, y quedó su corazón en paz”.

El dolor existe porque rechazamos el amor, (que es lo único sustancial). El camino al amor y a la felicidad puede ser bloqueado por el dolor que uno mismo se fabrica con esos deseos incontrolables que son nuestros pensamientos insatisfechos. Porque decimos: “quiero ser feliz, pero con dinero”, “voy a ser dichoso, si compro un carro”, “seré muy afortunado, si me saco la lotería”. “Seré feliz, cuando termine esta pandemia”.

Es cierto, hemos impuesto condiciones a nuestra felicidad. Bien decía San Francisco de Asís: “Yo necesito pocas cosas, y las pocas cosas que necesito, las necesito poco.”

Nuestra mente puede ser la mejor amiga o nuestra peor pesadilla. Todo depende de cómo la usemos. Es necesario conectar la mente con un poder superior. Tenemos que pensarlo y aceptarlo: “Dios hace rato que sueña contigo. Tú no eres un accidente, Dios pensó en ti. Por eso existes, y además rompió tu molde. ¡Eres único! Vive tu presente y vívelo bien, si no, el pasado va a ser una pesadilla y el futuro un cajón lleno de miedos. Vive bien tu presente, porque si lo vives bien, el futuro va a ser una buena esperanza, y el pasado una gran lección”.

Todo lo anterior me ha hecho reflexionar que ahora tengo un fuerte dolor, pero yo soy más fuerte que el dolor, ¡pues el dolor no me tiene a mí!

Ánimo, de esta pandemia saldremos adelante.