¿En esta pand e m i a , e s t a m o s siendo responsables con nosotros mismos y con los demás? Muchos creemos que somos responsables, pero en el fondo sabemos que nos mentimos a nosotros mismos. Tenemos que ir más allá de la responsabilidad, que es aquel compromiso de morir cada día. Pues literalmente muere un poco cada día aquel que llega al final del día con la satisfacción del deber cumplido.

Cuántos tienen el temor de verse involucrados en “actos de amor”. Esos actos de amor que los separan de la ruta del egoísmo y egocentrismo. Y no nos damos cuenta que son esos actos de amor los únicos que nos llevaremos a la hora de morirnos.

Hay un cuento que narra de un viejo Cherokee que le contó a su nieto de la batalla que los seres humanos libramos dentro de nosotros. Decía: “Hijo mío, la batalla es entre dos lobos que viven dentro de nosotros. Uno es la maldad: Es rabia, envidia, celos, tristeza, arrepentimiento, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, falso orgullo, superioridad y ego. El otro es la bondad: es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, amabilidad, benevolencia, empatía, generosidad, honestidad, compasión y fe”. El nieto lo pensó por un minuto y preguntó: “¿Cuál lobo gana?” El viejo Cherokee simplemente respondió: “El lobo que alimentes”.

A la hora de nuestra muerte ¿De qué valió tanto enriquecimiento? ¿De qué valieron tantos conocimientos? ¿De qué valió tanta fama si nunca la compartimos con nadie?

“El compromiso idealista” es aquel que nadie se ha atrevido a hacer, a pesar de peticiones de ayuda. Será aquella preocupación por otros, por ayudarlos a crecer y a superarse. Será el compartir talentos y capacidades sin afán de protagonismo ni vanidad.

Estamos llamados para servir, y el servicio significa literalmente ser esclavo, pues viene del latín “servus”. Es dar un servicio sin pensar en los intereses propios, un servicio de espalda al egoísmo.

Me han ayudado en mi vida de médico las siguientes frases: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”. “El que no sirve... no sirve”. “El servicio es la máxima expresión del amor”. Tenemos que entender que la verdadera responsabilidad será la que nos lleve a un compromiso verdadero. Que nos lleve a entregarnos con generosidad, para trascender y dejar huella.

Porque el compromiso es ir más allá de la responsabilidad. “Es hacer cosas por las que no nos paguen. Es hacer cosas que nunca se han hecho. Es hacer cosas que dejen huella en nuestro paso por la vida.”

Decía Tagore: “Soñé que la vida era gozar. Desperté y comprendí que la vida era servir. Serví y me di cuenta que servir era para gozar”.

Ánimo, de esta pandemia ¡saldremos adelante!