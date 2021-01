En este año que terminó, la pandemia se llevó a muchas personas. A seres queridos, amigos, y colegas en la medicina. Hemos vivido momentos de desolación, angustia y desconsuelo. La muerte nos pisa a diario los talones, y luchamos para escapar de ella. Bien decía José Díaz Bolio: “La muerte, esa hermana trágica, que no perdona al niño ni a la flor”.

El dolor por la perdida de un ser querido puede dar paso a una experiencia sanadora. Es un camino difícil en el que hemos de respetarnos, querernos y dar un espacio en el tiempo adecuado a nuestras emociones. La muerte sigue siendo un tabú, quizás el último de nuestra sociedad. Pero tenemos que entender que si hay algo certero... es ¡la muerte! ¿Cómo es que vivimos, como si no nos fuéramos a morir?

El duelo marca el periodo que posibilita transformar el dolor excesivo de la muerte de un ser querido, en algo que podemos asumir y que es llevable. Con el paso de los meses, a medida que vamos transitando las etapas de rabia, negación y culpabilidad, empieza a haber momentos de respiro. Nos vamos encontrando con lo que queda de la vida, que es muchísimo.

Hay que aprender a diferenciar el duelo, del luto. El luto es un camino en que el sufrimiento se convierte en un dolor instalado, difícilmente transformable, que puede alargarse toda la vida. El duelo no solamente es un camino de dolor, y tampoco es interminable, porque después de un buen duelo salimos reforzados.

Un buen duelo es una experiencia de transformación que requiere de mucho amor. Amor hacia uno mismo y hacia quienes nos rodean. “Sin amor no hay duelo, sino tragedia”. Bien dice Jorge Bucay: “No te persigas creyendo que ya deberías sentirte mejor. Tus tiempos son tuyos. El peor enemigo en el duelo es no quererse.”

Muchas personas carecen de los recursos de conciencia, de una plena confianza en sí mismas, y evitan al máximo el contacto con el dolor. Es necesario que tengan un entrenamiento día a día para atravesar los procesos del dolor por la pérdida de la persona amada, y no necesariamente por alguien que se muera. Tratar de emprender nuevas relaciones y experiencias puede amortiguar el dolor. Eso no significa que hemos olvidado a esa persona. No doler, no implica olvidar.

Cuando vivimos la muerte desde “el cuerpo espiritual”, todo cambia. No hay ausencia, pues el recuerdo se vuelve una presencia sanadora. Porque el vinculo que tenemos con las personas que queremos jamás se rompe. Pero es una realidad no visible ni racional Por lo tanto necesitamos fe, sabiduría y confianza para elevarnos por encima de lo que podemos ver y tocar, y acceder a la auténtica verdad: que nuestro ser querido está más vivo que nunca, más con nosotros que cuando estaba físicamente. Ahora ya no necesita su cuerpo y se ha liberado de los obstáculos del tiempo y del espacio.

Es concluyente el sacerdote José Luis Martín Descalzo cuando dice: “Morir, no sólo es morir. Morir se acaba. Morir es cruzar una puerta a la deriva y... ¡encontrar lo que tanto se buscaba!”.

Ánimo, saldremos adelante de esta pandemia.