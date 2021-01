Estamos terminado enero y bueno es reflexionar, para ver cómo llenaremos este año de optimismo y de ilusiones. Hay que dejar que cada año encuentre una mejor versión de nosotros mismos, y eso hay que hacerlo cada día.

No hay que olvidar que el miedo es la más grande discapacidad de todas, porque nos frena, nos apaga el espíritu y le quita fortaleza a la mente. Hay que pensar todos los días: “Si no te reta, no te cambia”. Si lo ves en tu mente lo tendrás en tus manos. Eso es tener una actitud positiva, porque la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos.

Me gusta el poema de Mario Benedetti: “No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños….”

Al leerlo y aplicarlo, nos ayudará a encontrar lo positivo en todas las cosas, personas y acontecimientos de nuestra vida. Porque al creer en ti mismo, te da la fuerza necesaria para que el mundo pueda creer en ti también.

Cada día de este año hay que estar susceptible al cambio, el cambio nunca es doloroso, sólo la resistencia al cambio lo es. El próximo año nos traerá 365 oportunidades. Pero hay que trabajar duro y en silencio y dejar que tu éxito haga todo el ruido. “La vida es como un espejo: te sonríe si la miras sonriendo”.

El fin de semana pasado me dijo un médico la siguiente frase, la anoté y te la comparto: “Que nunca te falte, el camino que te lleva. La fuerza que te levanta. El amor que te humaniza. Y la razón que te equilibra”. Voy a tratar de leerla a diario, y aplicarla en mi vida.

Ya entendí con esta pandemia a cuidarme y hacer mi sana distancia, a protegerme, y proteger a mis semejantes. Porque si se quiere… ¡se puede! No voy a esperar a ser rico para ser feliz, la felicidad es gratis. Mente positiva, actitud positiva y buscar cada día en ser feliz; con lo que tengo, a pesar de lo que no tengo y disfrutar de todo lo poco o mucho que ya tengo.

No necesitamos competir con nadie, solo debemos de ser nuestra mejor versión de cada día. Tenemos que entender que no hay progreso sin esfuerzo. Hay que agradecer todo lo que hemos recibido y lo que aún está por venir. Siempre hay que soltar todo aquello que nos detiene y atrasa, y estar libres para seguir adelante.

El siguiente párrafo me ayudó y lo comparto: “Atrévete a caminar aunque sea descalzo, a sonreír aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos, a disfrutar de tu propio espacio sin sentirte solitario, a amar en silencio y a vivir en paz”. Animo, pronto saldremos de la pandemia.