En nuestra convivencia de pareja, la calidad de nuestra relación depende de una buena comunicación. Para que la amistad y el amor en el matrimonio maduren, debe de darse por ambas partes una absoluta y sincera revelación mutua. Esto es, tiene que ser de corazón a corazón.

¿Cuándo será buena una comunicación? La respuesta es: “Cuando tú y yo seamos capaces de decirnos con toda sinceridad el uno al otro quiénes somos, es decir, lo que pensamos, juzgamos, sentimos, valoramos, respetamos, estimamos, amamos, odiamos, tenemos, deseamos, esperamos, creemos y con lo que nos comprometemos”.

Una buena comunicación nos ayuda a conoceremos a nosotros mismos, ya que al ser capaces de decirle a nuestro cónyuge quiénes somos, eso me abre para conocerme a mí mismo. Sólo en la medida que podamos hablar de nuestro verdadero yo podremos saber quiénes somos, y debemos saber quiénes somos antes de poder obrar auténticamente, es decir, de acuerdo a nuestro verdadero yo.

Los siguientes son ejemplos de un mal diálogo: “Si yo te digo que me estás molestando cuando haces algo que estás acostumbrado a hacer, tal vez me sienta tentado a creer que sería mejor no mencionarlo siquiera, y de ese modo nuestra relación será pacífica. Además, pienso que no lo entenderás”. Este pensamiento erróneo los lleva a la corta o la larga a una separación.

Otro ejemplo: “Durante todos estos años que has estado fastidiándome yo iba guardándomelo y aprendí secretamente a odiarte. La miel de mis buenas intenciones iba convirtiéndola en hiel”. Aquello que callamos en nuestra relación, es como un tablón bajo el agua, que tarde o temprano aflora.

Y el siguiente ejemplo es muy ilustrativo: “No me gusta lo que hace, pero será mejor no decir nada; de ese modo nuestra relación será más pacífica.” Este es un criterio de víctima y de pareja sojuzgada e infeliz. Aquello que callas en tu matrimonio es lo más importante para hablarlo y sacarlo, hoy y ahora.

El siguiente es un testimonio de vida que lastima: “Aquello fue un error, y debí habértelo dicho desde el primer momento. Ahora se ha producido un divorcio emocional, ¡Y todo porque yo quería mantener la paz entre nosotros!”. La paz no viene en pastilla, sino de un diálogo sincero, de un amor manifestado y de un respeto incondicional.

Nos ilustra mucho la respuesta de una esposa dolida y liberada: “Si quiero tener una amistad sincera contigo sería mucho mejor para mí decirte lo que realmente siento acerca de ti, que llevar una relación falsa e hipócrita”.

La frase de Raimundo Lulio es concluyente y enriquecedora: “En la relación de pareja, el amor nace del recuerdo, vive con la inteligencia, y muere con el olvido.”

Ánimo, ¡saldremos de esta pandemia!