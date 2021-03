El día de hoy podríamos hacer una pausa en nuestra vida, y alzar la mirada al cielo para apreciar esta existencia que Dios nos regala. Yo, en lo particular he aprendido que de la vida no quiero mucho, quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, amé lo que valía la pena, y perdí apenas lo que nunca fue mío. Con este criterio he sobrellevado mi vida, al tener ánimo y optimismo en esta pandemia.

Bien dice aquel párrafo: “Cuando las hojas caen del árbol ya no pueden volver a él”. Lo mismo pasa con la vida, cada día que se va, ya no se recupera. Así que hoy podemos sonreír, disfrutar y ser felices. Tenemos que aprender, que todo en la tierra tiene un propósito: cada hierba puede curar una enfermedad, cada persona tiene una misión que cumplir. Todo tiene una razón para existir.

Nuestra vida es como un rompecabezas, cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No hay que insistir en colocar piezas donde no caben. Si tratas de cambiar a las personas no lo vas a lograr y te vas a moles tar. Bien decía Anthony de Mello: “Si tratas de enseñar a un cerdo a cantar, el cerdo nunca va aprender, y tú te vas a enojar”.

“Un amigo es un hermano que elegimos”. ¿Tienes un amigo en quien confiar y darle tu afecto y cultivar su amistad? Los verdaderos amigos son como perlas que nacen de un grano de arena, se solidifica con el tiempo, y se convierten en un tesoro. Por eso abraza la vida, como se abraza al más entrañable de tus amigos.

De mis lecturas de esta semana, te comparto dos frases que me gustaron: “Inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad creer”. Y la segunda es fantástica: “Una mala actitud es como una llanta ponchada, no llegarás muy lejos a menos que la cambies”.

En esta pandemia por la que estamos pasando, hay que entender que la vida es una melodía que cada uno interpreta a su manera. El tener una actitud positiva, nos va ayudar tremendamente. Dice el médico hindú De Mello: “Vi tantas liebres correr sin sentido, que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Lo inesperado es lo que te cambia la vida”.

Así es, el asombro en ver lo bello de la vida y disfrutar el hoy y el ahora, nos dará ánimo, optimismo y nos llenará de amor por la vida. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. También los días grises son bonitos, estar solo se siente bien, alejarse de todos para llorar o reír. Porque es bueno de vez en cuando abrazarse a uno mismo, sin que nadie nos interrumpa.

Le preguntaron a un monje: ¿Qué es el enojo? Y el dio una respuesta: “Es un castigo que nos damos a nosotros mismos por el error que alguien más cometió”. No hay que olvidar que no eres mejor porque te alaben, ni peor porque te critiquen. Hay que elegir caminar con la certeza de que cada decisión tomada, es un paso hacia la paz, la felicidad y un mejor destino.

Hoy Dios te dice al oído: “Cada día es un viaje… ¡disfruta el tuyo!”. Sin importar el ayer, el hoy o el mañana, cada día hay que celebrarlo y ser feliz. Ánimo, ¡pronto saldremos de esta pandemia!