Es posible que el amor no sea vital en la relación de un hombre y de una mujer, y tal vez haya parejas que se mantengan a pesar de su ausencia. Pero la presencia del amor marca una gran diferencia. Porque el amor nutre la vida de la pareja, le da fuerza y significado.

Cuando hay un amor sincero en la pareja, eso los invita a ser francos y honestos porque no existe el temor a ser juzgados. Permite aceptar al otro con sus cualidades y defectos. Bien dice la frase: “Donde hay temor no hay amor”.

Y es claro Raimundo Lulio cuando menciona que “el amor nace con el recuerdo, vive con la inteligencia y muere con el olvido”.

El amor sincero y manifestado abre los canales de la comunicación, da la oportunidad de crecer y forma un poderoso “nosotros” al tiempo que enaltece el “yo” de cada quien. El amor es el sol que hace posible la existencia. Hemos nacido para amar y ser amados. Saber amar a la pareja, y manifestarlo cada día, es una capacidad y un arte. Porque la fuerza del amor deja su huella desde el primer momento de la concepción. Es un ingrediente que alimenta al niño durante su existencia en el claustro materno.

El enemigo del amor es la infidelidad. Y existe “la infidelidad no carnal”, la cual es más terrible que la infidelidad carnal. Consiste en vivir con tu pareja compartiendo la soledad, vivir con silencios elocuentes, es vivir divorciados emocionalmente. Se nos olvida que “la relación sexual no es fundamental para el amor. Pero el amor si es fundamental para la relación sexual”.

Guardo en la mente el testimonio de una pareja, el cual deseo compartir: “Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró...Yo voy por un camino, ella por otro; pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún “¿por qué callé aquel día? y ella dirá “¿por qué no lloré yo?” Es un perdón que no se logró dar y recibir a tiempo.

Tal vez eres infiel y no te has dado cuenta. Eres infiel con tu trabajo, con tus ausencias, con tu activismo, con tu club, y con ese falso apostolado, con el que llenas tus carencias emocionales. Hoy te pregunto ¿vives para ti o convives con tu familia? El amor en el matrimonio es como el buen vino: “Hay que cuidarlo para que madure. Vigilarlo cada día para que sea más sabroso y tenga cuerpo, apetecible y cuidar ¡que no se vuelva vinagre!” Porque el amor con nuestra pareja, todos los días hay que actualizarlo, acrecentarlo y fortificarlo.

Tenemos el compromiso personal de hacer lo que queremos y de querer lo que hacemos, pero ¡Hoy! El amor es único, porque en la pareja libera experiencias de solidaridad, alegría de vivir y de renovación. El amor es la energía, cuya presencia nos puede trasportar a la cumbre más elevada, o su ausencia hundirnos en el abismo más profundo.

Sería bueno decirle todos los días a nuestra pareja: “Yo te amo no solo por lo que has hecho de ti, sino por lo que has hecho de mí. Yo te amo no solamente por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo”.

En esta pandemia y en este momento “cualquiera que sea la pregunta. Amor es la respuesta”. Y nunca olvidemos: “Cuanto más te des, más recibirás. Esta es una las leyes de la vida”. Animo, pronto saldremos de esta pandemia.