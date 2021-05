¿Se puede partir el corazón?

Aunque la medicina no esté dispuesta a admitirlo, en el origen de las enfermedades los sentimientos que la rodean influyen mucho: las emociones, la culpa, el rencor, la ira y los pensamientos no controlados. Hay muchas referencias que avalan este dato.

El médico cardiólogo y escritor Michael Crichton estudió su carrera de medicina en Harvard hace 40 años. En su libro de esbozos autobiográficos “Travels” recuerda los meses que hizo cardiología en el hospital de Boston. No pensaba en aquella época hacer esa especialidad, pero tuvo una inquietud: “¿Y si la dolencia cardiaca no fuera la misma para todos los pacientes? ¿Si tuviéramos un significado personal para cada uno?”.

Encontró hallazgos en la patología cardiaca, efectuados en la década de 1950. Durante la Guerra de Corea se practicaba de rutina la autopsia a los soldados jóvenes que morían en combate. Los médicos se sorprendieron al descubrir que, en un 70 por ciento de los casos, las arterias mostraban etapas avanzadas de aterosclerosis; esas arterias jóvenes estaban llenas de placas de grasa dejando sin oxígeno el corazón.

Crichton se preguntaba: “Si esto era en jóvenes de 17 años, ¿por qué el típico ataque de coronaria se producía 40 o 50 años después? Si el ataque cardiaco podía ocurrir en cualquier momento ¿por qué esperaba 20 o 30 años?”. Para responder estas preguntas decidió interrogar a los pacientes acerca de qué pensaban de su enfermedad. Y les preguntó en forma directa: “¿Por qué sufrió usted un infarto?”.

El paciente más joven respondió: “Me ascendieron. La empresa quiere trasladarme a Cincinnati. Pero mi esposa no quiere ir. No quiere acompañarme, por eso me dio el infarto”. Crichton llevó su pregunta a otros pacientes, y dieron respuestas similares: “Mi esposa habla de abandonarme”. “Mi hijo no quiere estudiar leyes”. “No conseguí el aumento de sueldo”. “Mi esposa quiere otro hijo y yo no creo poder mantenerlo”.

A ninguno le faltaba una respuesta. Sin embargo, nadie mencionó la arteriosclerosis, tampoco los factores de riesgo como dieta rica en grasas, hipertensión, falta de ejercicio y tabaquismo. Y menciona Crichton: “Estos pacientes hablaban de sucesos que les había afectado el corazón en sentido metafísico. Me contaban historias de amor que les habían “partido el corazón”. La esposa, los hijos, el jefe, no se interesaban por ellos”. Sus corazones fueron atacados y pronto esos corazones sufrieron literalmente un ataque.

Este impactante relato no prueba nada nuevo sobre las dolencias cardiacas. Pero debemos reconocer que Crichton anticipó el concepto clave de “mentecuerpo”, ahora ampliamente aceptado: que nuestros sentimientos no viven en un mundo aparte de nuestras células. Los pacientes infartados aprendieron que lo habían hecho sólo después de hacerlo.

Vemos que el cuerpo representa los dramas de la mente, pero aún no hemos descubierto cuál es el factor a controlar. Esto ocurre porque la mente ha decidido negar una parte de sí misma. Este artículo responde que “el corazón sí se puede partir”, ocasionado por una mente no controlada, por la ira, el odio, el rencor y sentimientos y emociones no controlados.

Hoy es un buen día para aprender a tener una actitud positiva y controlar nuestra mente, para evitar que “se nos parta el corazón”