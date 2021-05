Brian Dyson, ex presidente de Coca Cola, dijo lo siguiente al dejar el cargo: “Imagina la vida como un juego en el que estás malabareando cinco pelotas en el aire. Estas son: tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma, si la dejas caer, rebotará y regresará, pero las otras cuatro: familia, salud, amigos y espíritu son frágiles, como de cristal. Si dejas caer una de éstas, inevitablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota, y nunca volverá a ser lo mismo”.

Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras prioridades: “Apreciar y esforzarnos por conseguir y cuidar lo más valioso que es la familia. Trabajar eficientemente en el horario regular de oficina, y dejar el trabajo a tiempo. Darle el tiempo requerido a nuestra familia y a los amigos. Hacer ejercicio, comer y descansar adecuadamente. Y sobre todo crecer en nuestra vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno”.

“Shakespeare decía: ‘Siempre me siento feliz, ¿sabes porque? Porque no espero nada de nadie; esperar siempre duele’. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve, es la muerte. La vida es corta, ¡por eso ámala!”.

Tenemos que vivir intensamente y llevar a la práctica los siguientes conceptos que mencionó Brian Dyson: “Antes de hablar ¡escucha!; antes de escribir ¡piensa!; antes de criticar ¡examínate!; antes de herir ¡siente!; antes de orar ¡perdona!; antes de gastar ¡gana!; antes de rendirte ¡intenta!, y antes de morir ¡vive!”.

Vivamos el día de hoy como si fuera al último día de nuestra existencia. Tenemos que entender que nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. No tratemos de ser “los más ricos del cementerio, ni los millonarios del hospital”. Hay que vivir el hoy y el ahora. Pues como dice aquel adagio japonés: “Goza la vida, pues es más tarde de lo que imaginas”.

No olvidemos: Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de actuar. Tendremos todo lo que nos gusta, si nos gusta todo lo que tenemos. Porque la alegría llega a nuestras vidas cuando tenemos “algo que hacer, alguien a quien amar y algo por que esperar”. Pero lo triste es que mucha gente no vive, agoniza; los que están llenos de temores y ansiedades no viven.

El ser humano se enferma por adoptar problemas ajenos; “por vivir en el pasado; por trabajar en algo que no le gusta; por renunciar a sus sueños, por guardar rencores, por reprimir sus emociones, por no soltar lo que ya no existe y por tener miedo y no arriesgarse”.

Hoy es un buen día para aprender a manejar nuestras cinco pelotas, y darle su debida importancia a cada una.

¡Ánimo!, pronto saldremos de esta pandemia.