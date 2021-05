Una tarde, en los últimos días de abril, caminado en el parque con un amigo, paseábamos respirando el clima cálido y agradable, el cual es un fertilizante para el espíritu al convivir con la naturaleza. Nos cruzamos con unos jóvenes amantes en el camino. Mi amigo no hizo ningún comentario. Nos encontramos luego a dos personas de avanzada edad que se comportaban muy cariñosamente en una de las bancas del parque. “Qué locura”, comentó mi amigo. “Están un poco viejos para eso ¿no crees?”.

Su comentario no me agradó, y al pensar en sus palabras me he puesto a reflexionar algo que comparto con ustedes.

Me parece interesante, y a medida que crezco en años y en kilos veo algo asombroso: que releguemos el romance sólo a los jóvenes. Esto surge de la falsa idea de que las pasiones se enfrían con los años. Se piensa que la vitalidad y el atractivo desaparecen junto con el apetito por el amor, y el romance va decayendo con el tiempo.

¡Pero qué tontería! Todo lo anterior no lo acepto, y menos puedo estar de acuerdo. El amor seguirá vivo mientras respiremos.

En realidad, las posibilidades pueden cambiar como consecuencia de la acumulación de la sabiduría adquirida en toda una vida. Con el tiempo los sentimientos pueden profundizarse para pasar a ser más suaves y ricos. Pero el amor no lo destruye ni los años, y menos el tiempo.

Vivir enamorados, sea cual fuere la edad, significa simplemente que aprendimos a mantener vivo el amor. Porque el amor es una llama que se extingue cuando se deja de alimentar.

Es como una planta, hay que darle cuidados, atenciones, mimos y mucha dedicación. El amor añejo, al igual que el vino, nos da más satisfacciones, es más refrescante, más valioso, más reconocido y más embriagante.

El matrimonio en los primeros años es muy apasionado y ardiente, al paso del tiempo es cansado y aburrido, pero a la larga es maravillo y altamente gratificante.

Los enamorados con experiencia de más de 30 años en el matrimonio tenemos que perdonar a los más jóvenes por no entender del todo al amor, y dedicarnos a disfrutar, a paladear y gozar del amor añejo, que con los años se torna maravillosamente reconfortante.

Bien decía Anaïs Nin: “El amor nunca muere por causas naturales. Muere porque desconocemos cómo recargar su fuente”.

Estoy de acuerdo con la frase de Ágata Christie cuando dice: “Un arqueólogo es el mejor marido que una mujer puede tener; mientras más vieja se pone su pareja, más interesante la encuentra”.

¡Ánimo, saldremos de esta pandemia!