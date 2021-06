“¿Qué sombra es aquella que vaga mi estancia. Clavando en mí pecho profundo terror. De qué impenetrable lugar ha surgido, que por la cerrada puerta penetró? ¿Qué sombra es aquella que acecha mi crimen?... ¡Aquella es la sombra, la sombra de Dios!”.

Así narra esa bella poesía del entrañable poeta Don José Díaz Bolio, y cuánta verdad conlleva, porque habla de la sombra de Dios. Esa es “la voz de tu conciencia”. Y hoy tenemos que preguntarnos: ¿que tanto sabemos escuchar la voz de nuestra conciencia?

No escuchamos la voz de la conciencia, cuando explotamos a nuestros trabajadores. Cuántas veces sin medir nuestras acciones, los sobajamos y sólo buscamos el bien de nuestra cartera. Se nos olvida que “justicia es darle a cada quien lo que le corresponde”.

No escuchamos la voz de la conciencia cuando vemos esa película llena de material pornográfico, eso nos lesiona el alma al sentir y percibir que estamos haciendo mal al dejar que en nuestra alma aniden esas imágenes. Pero silenciamos nuestra conciencia al permitirlas y aceptarlas.

No escuchamos la voz de la conciencia al no dar amor, afecto y comprensión a nuestra pareja y a nuestros hijos.

¡Claro que somos estériles en lo afectivo! Porque sólo esperamos y deseamos que nos quieran, pero somos incapaces de dar amor, y ofrecer nuestro cariño. Nos incomoda escuchar a nuestra conciencia.

No escuchamos la voz de la conciencia cuando lesionamos con la lengua al prójimo sembrando la murmuración, el chisme y la discordia. Cual hienas frenéticas devoramos la honra del prójimo, y aunque sabemos que estamos obrando mal, preferimos callar la voz de nuestra conciencia, pues nos disgusta y molesta.

No escuchamos la voz de nuestra conciencia, cuando damos un mal ejemplo con nuestras acciones a nuestros hijos, al prójimo y a todos nuestros semejantes.

Bien dice Ana Ma. Rabattte: “Cuida tus huellas, porque pueden ser la Biblia para muchos que te siguen”. Bien podríamos no sólo dar buenos consejos, sino también ejemplos de vida, siendo congruentes con lo que decimos y hacemos.

No escuchamos la voz de la conciencia cuando nos dice que debemos de hacer el bien y evitar el mal.

Hay que saber escuchar la voz de Dios, que nos pide que no pequemos de omisión al no servir, socorrer y ayudar. Porque la fe que no se manifiesta en obras, son palabras muertas.

No escuchamos la voz de la conciencia al no dar todo lo que podemos dar; al no ofrecer todos los dones que podemos brindar; al no compartir lo poco o mucho que tenemos para dar.

No sabemos ni queremos escuchar la voz de nuestra conciencia, pues nos incomoda y sentimos que es el dedo índice de fuego con el que Dios señala nuestro pecado.

No escuchamos la voz de la conciencia para poder perdonar a aquel que creemos que nos lastimó y así sacar de nuestra alma, el rencor, la ira y la soberbia.

Es sano escuchar la voz de Dios y es saludable aprender a oír la voz de nuestra conciencia. Porque necesitamos aprender a escuchar la voz de la conciencia.

“Si quieres una sesión con el mejor siquiatra, para que te enseñe, te ayude, y comprenda, habla con Dios. Él te conoce mejor que nadie”.

¡Ánimo, pronto saldremos de esta pandemia!