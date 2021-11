“Tu desafío es mantener vivo el amor”, y la destrucción del amor lleva a la desintegración de todo el género humano. La existencia del hombre es más bien un llamado a servir a su prójimo en el amor. El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo. Amar significa dar y recibir, lo que no se puede comprar ni vender, sólo regalar libre y recíprocamente.

“El hombre es la única criatura sobre la faz de Tierra amada por Dios por sí misma, y él no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí mismo”. Hay que mantener vivo el amor en los padres, esposa e hijos. Si sabemos que Dios es amor, en tanto me asemejo a Dios, soy más capaz de amar.

En eso podremos valorar a una persona, “en su capacidad de amar”. No en lo inteligente, simpático o servicial. Porque el ser humano tiene la necesidad de amar y ser amado. “Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y nosotros crecemos en el amor”.

Tenemos la obligación de pagar el amor que Dios nos ha dado, amando a nuestro prójimo; porque Dios ama sin restricciones, sin condiciones y con un amor sincero y honesto. Hoy te pregunto: ¿haces víctimas a los que te rodean o los haces crecer en el amor?, ¿eres victimario o dadivoso? Si vivieras contigo, ¿te gustaría permanecer a tu lado?

Hay que cuestionar tres puntos respecto al amor: 1. ¿Qué es al amor? Amar es hacer feliz a la persona amada, dando y dándonos. Te preguntas ¿dónde empieza mi felicidad? Respuesta: cuando hago felices a los que me rodean. “Mi felicidad comienza donde termina mi egoísmo”. Los cuatro pasos en la evolución de la felicidad son: a) Felicidad, no es hacer lo que quieres, sino lo que debes; b) No es hacer lo que quieres, sino querer lo que haces, c) Es hacer felices a los demás, y d) Es tener a Dios. Si no amas a tu hijo, en él se engendra la violencia, el odio y el camino hacia las drogas. “La felicidad no comienza en mi persona, sino en la persona amada”.

2. ¿Cuánto valgo? Valemos por nuestra capacidad de dar amor y de hacer felices a los que nos rodean. El amor no demostrado es un pecado de omisión, es un alejamiento de Dios. ¡Cultiva tu amor! “Es triste no ser amado, pero es más triste no ser capaz de amar”.

Tú eres la forma encarnada en que Dios ama a tu pareja. Haz todo en el amor, para el amor, y con el amor. Schiller tiene una frase: “Para mantener unido lo que Dios ha unido, hay que mantenerse unidos al Dios que nos ha unido”.

3. ¿Para qué sirve el amor? Para hacer feliz a la persona amada. Todo florece cuando hay amor, y todo muere cuando no hay amor. El amor en la relación de pareja es como una planta que hay que cuidarla, desparasitarla y regarla todos los días con diálogo, respeto y mucho amor.

Hay que cuidar que Dios permanezca en nosotros, para acrecentar que no muera nuestro amor. Hay que dejar que Dios obre en nuestra persona para dar a todos los que nos rodean ese amor divino. Si tienes a Dios, irradiarás y serás generador de amor.

Fuimos hechos con amor, para dar y brindar amor. Por todo lo anterior, tenemos que crecer en al amor de Cristo, para nuestra propia superación personal.

El amor hace que el hombre se realice mediante la entrega sincera de sí mismo, y “no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí mismo”