El arte de amargarse la vida

“Nada tiene más poder sobre el cuerpo que las creencias que ocupan nuestra mente”. Frase de DeepakChopra que encierra un gran valor. En este año que empieza, tu peor enemigo y el que más te puede dañar y lastimar ¡eres tú! Porque si no controlamos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, nos llegan a destruir.

Si cuando despiertas ves todo con mentalidad negativa y crees que nadie te quiere ni es digno de tu amor; si sólo buscas las ofensas que te hicieron tus semejantes y no tratas de olvidar y perdonar; si cada mañana tienes en la boca la frase “piensa mal y acertarás”, vas condicionando tu cerebro a que se programe para tener un mal día, pues empiezas a buscar en cada momento lo negativo y lo malo, ocasionando que te salgan arrugas en la cara, tu cabello empiece a encanecer y tu rostro quede con el aspecto de una pepita de mango agria.

Con esos pensamientos de creerte el peor de todos los hombres, no perdonarte, y sentir que nadie te puede querer, dañas tu autoestima y te lesionas el alma.

Si cuando alguien que te quiere te da un consejo positivo y le respondes con gritos, sin escuchar sus motivos, pues te sientes el más inteligente, tu pesimismo alimenta tu soberbia. Te sientes un desgraciado y buscas amor, pero no te das cuenta que el amor te está buscando a ti en ese mismo instante, porque tu derrotismo, pesimismo y autodestrucción no te dejan vivir.

No se te olvide: la adicción comienza por buscar algo bueno en el lugar equivocado. Quieres ser feliz y se te olvida conectar tu vida con Dios; deseas una superación personal y sólo enriqueces tu cuerpo y tu mente, pero tu alma, ¿dónde queda? Cuando metes a Dios en tu vida es cuando le das gracias por el calor y el frío; cuando empiezas a buscar no quien te quiera, sino a quién querer, empiezas a comprender que esperar las cosas es incluso mejor que tenerlas, pues el que a Dios tiene nada le falta, sólo Dios le basta.

Qué bello es ver un rostro amable en esos días nublados, pues nos ilumina con su entusiasmo; rostros que sentimos que nos estimulan, en lugar de juzgarnos; personas que saben que la vida es para vivirla y no para sufrirla, pues buscan lo bueno de lo malo aun en el dolor. Bien dice Spinoza: “No estoy contento por haber triunfado, he triunfado porque estoy contento”.

Hoy es un buen día para empezar a gozar la vida. No esperemos que llegue la alegría: vamos a fabricarla con nuestra mente, tiene que salir de nuestro corazón y no venir desde fuera. Con optimismo y amor el día será increíble. Todos tenemos problemas y contratiempos, pero una mente positiva todo lo logra con el valor de hacer un cambio en nuestras actitudes. A menudo, una prueba de valor no consiste en morir, sino en vivir.

La siguiente frase de Paul Watzlawick es correcta: “Llevar una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende”.