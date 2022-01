“ A D i o s l e preocupan muy poco los errores de los hombres, pero sí le importa que caigan en el error de dejar de luchar”. Frase de Martín Descalzo y qué buena es para pensar en nuestra vida. Hoy ¿piensas que nadie te quiere y la vida te resulta aburrida?, ¿sólo mides tu existencia en las penas, problemas y las enfermedades? No hay que olvidar que éstas son los intereses que se pagan por los placeres. Si hoy padeces alguna, estás pagando esos cheques que metiste “al banco de la enfermedad a largo plazo”.

Hay que conectarnos con nuestro poder superior todos los días, pues si no lo hacemos caemos en la angustia y en la depresión. Hay que vivir cada día con mentalidad optimista y buscar una ilusión todos los días; tener cuidado en gobernar la mente o ella nos gobernará. Si aceptamos el pesimismo, morará en nuestra vida haciéndonos caer en una derrota anticipada. Trabajar cada día como si fuera el primero de un nuevo trabajo, con ahínco y tesón, pues si dejamos que la flojera nos atrape, pronto el fracaso será nuestro pago. No hay que olvidar que “la pereza viaja tan lento que la pobreza no tarda en alcanzarla”.

No nos damos tiempo para disfrutar de la vida y gozar todo lo que Dios nos dio: unos padres que esperan nuestro afecto; una esposa que desea no saber que la quieres, sino sentir que la quieres; unos hijos que Dios te dio a manos llenas para disfrutarlos y no para sufrirlos. Hay tanto amor en tu familia y no te das tiempo para aprovechar ese tesoro que pronto se va a terminar. En las cosas del amor y la familia “no exijas como derecho lo que puedes pedir como favor”.

Debemos empezar hoy mismo a dar amor, si es que queremos recibir amor. Sería bueno que empezáramos todos, pues hoy es el primer día del resto de tu vida. Ya deja de quejarte y desear cosas que no tienes, pues si no tienes lo que quieres, quiere por lo menos lo que tienes. El único animal que se aburre es el hombre, pues se deja agobiar por sus pensamientos negativos y disfruta dañando su mente.

Goethe tiene esta frase: “La juventud vive de la esperanza y la vejez del recuerdo”. Hoy, ¿estás con esperanza de vivir o sólo recuerdas tu vida y te gusta sufrir? Es saludable contar con las bendiciones que tenemos, y Dios nos las ha dado, no vivir con el recuerdo de culpas y malos momentos. El pasado es de los muertos y el futuro es de Dios, sólo nos queda el hoy y el ahora, ¿qué esperamos para disfrutarlo en plenitud?

Llenar la mente con optimismo y tener ideas positivas es fácil. Si puedes concebirlo y puedes creerlo, entonces puedes lograrlo. Claro que tenemos problemas, y es bueno tenerlos, los únicos que no los tienen son los que están a dos metros bajo tierra.

Luchemos cada día por ser mejores hombres, no en cantidad, sino en calidad, y usemos nuestra energía positiva para alzar el vuelo a la superación. San Agustín está en lo cierto cuando dice: “Nutrid y alimentad vuestras alas, pues puedes ser un ser reptante o un ave para alzar el vuelo”.