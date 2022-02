Para ser feliz ¿hace falta el dinero?

La felicidad en la vida consiste en: “Tener algo qué hacer, algo qué amar y algo qué esperar”. Esta frase es muy cierta, y no significa que para ser feliz haga falta el dinero. Porque el dinero nos da bienestar y es un componente de la felicidad, no un fin. Hay muchas personas ricas con bienes materiales, y con mucho dinero, y son muy infelices.

Existe un dato muy interesante: “Estados Unidos es el prototipo de país donde el dios-dinero gobierna, y mucha gente piensa que ahí son muy felices, pero las últimas estadísticas nos dicen lo contrario. En dicho país, 500,000 adolescentes son violadas por sus padres. De tres mujeres, una sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Uno de cada diez de nuestros vecinos del norte, presenta desequilibrio emocional, y medio millón se halla en hospitales psiquiátricos: y de toda la población estadounidense, 10 millones están clasificados como mentalmente enfermos”. Valdría la pena hacernos la pregunta: ¿ahí, que tienen mucho dinero, son felices? Está claro que la respuesta es negativa, pues a pesar de tener todo no tienen nada, están hartos de la vida, sus esperanzas están hechas pedazos y sus sueños están rotos.

Ahora que se habla en este milenio de muchos problemas que van a venir. Es bueno recordar cómo define Goethe al hombre: “Es una criatura en busca de la felicidad”. Hemos fincado la felicidad en el tener, y se nos han olvidado los valores y la moral, que a fin de cuentas son los pilares que llevan al hombre a realizarse como un ser plenamente humano. Hay que volver a buscar la felicidad en la fidelidad, la honradez, la autoestima, el amor y todos aquellos valores que enaltecen al ser y no al tener.

Es triste, pero real, nuestros políticos han hablado del control de la pandemia, del rescate de la economía, de un control del déficit bancario, y de tantas cosas difíciles de cumplir, pero se les ha olvidado lo más importante: “despertar los valores morales y culturales, en el progreso del ser humano. Se les ha olvidado que tenemos cuerpo, mente y espíritu, y si no los equilibramos, el ser humano nunca se desarrollará en plenitud.

Ahora que empieza otro nuevo año, tratemos de fomentar en nuestros hijos la semilla de los valores morales y la trascendencia en la vida. Inculcar en sus mentes la honestidad, las virtudes y el amor. Hacerles ver que hay que aprender a amar y amarse, a dar la vida, crear e inventar cada día y con amor la propia vida, y hacer con ella una ofrenda a los demás. Que sean para nuestro México una presencia que despierte el amor a la vida, generando en ellos e infundiendo en los demás ánimo, optimismo y amor. Que tengan el gozo de vivir, para que el materialismo no los aplaste y sean infelices, no obstante los obstáculos que les depare el destino.

El tener sólo nos darábienestar (dinero, propiedades, viajes). El ser nos colmará de felicidad (amor, autoestima, honradez, fidelidad, congruencia). Pongamos en nuestra vida, como primera instancia, los valores y eso nos generará felicidad perdurable, porque las cosas materiales son efímeras y transitorias. Preguntémonos no qué México vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué personas vamos a dejar a nuestro México.

Hay que tener presente el siguiente adagio: “Usa tu energía para crear, no para preocuparte. Usa tus pensamientos para creer, no para dudar. Usa tus emociones para atraer, no para alejar. Usa tu vida para gozar, no para sufrir”.