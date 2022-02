El 15 de febrero falleció mi hermano Efraín. Pero no murió, se fue con Dios. Chato, (así yo le decía) no te lloramos, pues sabemos que ya estás en el cielo gozando de la felicidad de Dios, con mamá y con nuestro hermano el Chony. Luchaste cuatro años contra la leucemia y el Covid te acabó en cuatro días.

Fuiste un guerrero increíble, porque afrontaste la enfermedad de la leucemia con serenidad, optimismo y paciencia. Tus últimos años con nosotros fuiste un ejemplo de vida, pues nos enseñaste tu gran optimismo de lucha y tu resignación cristiana. Pero nunca perdiste la sonrisa en los labios y la alegría por vivir.

Nadie se va del todo, si en vida sembró alegría y buenas obras. Sé que hoy estás aquí con nosotros, porque tu fe por la vida sigue presente. No te lloramos, pues siempre estarás a nuestro lado. Nos dejaste a tu familia y tus genes vivirán en ellos y seguirás presente con nosotros.

Cuando una pena no se puede soportar, no queda más remedio que ponerla en un altar. Hoy te tenemos en un altar y tu ausencia es presencia. He conocido pocas personas tan inteligentes, capaces y con el tesón empresarial que tú tuviste y supiste canalizar en obras de servicio y ayuda al prójimo.

De Efraín aprendimos la frase “morir no es la pérdida más grande; la pérdida más grande es morir por dentro mientras vivimos”. Nuestra fe en Dios nos impulsa a vivir en la esperanza, y nuestro querido hermano hoy nos invita a vivir plenamente como él lo hizo.

Hoy Efraín desde el cielo nos dice: “Si me aman, no lloren. Si conocieran el misterio insondable del cielo donde me encuentro, si pudieran ver y sentir lo que yo siento y veo en estos horizontes sin fin y en esta luz que todo alcanza y penetra, ustedes jamás llorarían por mí. Estoy ahora absorto en el encanto de Dios y por sus expresiones de infinita belleza. En esta nueva vida las cosas del pasado son pequeñas e insignificantes. Conservo aún todo mi amor por ustedes0 y una ternura que jamás les pude en verdad revelar. Nos amamos eternamente en vida, pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Viviremos en la serena expectativa de la llegada de ustedes algún día. En sus luchas piensen en esta maravillosa morada donde no existe la muerte y donde estoy junto a la fuente inagotable de la alegría y del amor. Si verdaderamente me aman, no lloren por mí. Estoy en paz y siempre estaré con ustedes”.

Querido Efraín, ¡gracias por haber existido! Con todo mi cariño y mi amor: tu hermano Roberto.