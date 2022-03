Llegar a la muerte sin haber vivido

Hace unos meses leí un escrito que un hombre de ochenta y cinco años, en vísperas de la muerte, envió a sus hijos, nietos y familiares, es una carta en la que se arrepentía de haber vivido “marcha atrás y con el freno puesto”.

Decía: “Si tuviera que vivir de nuevo mi vida, trataría de equivocarme un poco más. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Me haría más flexible. No tomaría en serio tantas cosas. Haría algunas locuras más, no sería tan circunspecto ni tan equilibrado. Aprovecharía más oportunidades, acumularía más experiencias, escalaría más montañas, nadaría en ríos, contemplaría más puestas de sol, tomaría más helados y menos verduras. Tendría más preocupaciones reales y menos imaginarias. Fíjense: yo he sido de esas personas que viven con un método y una higiene absoluta, hora tras hora, día tras día. Uno de esos que no van a ninguna parte sin un termómetro, una camiseta de lana, un elixir para enjuagar la boca, un botiquín y un impermeable. En mi nueva vida viajaría más ligero. Haría muchas más excursiones y jugaría con mis nietos, visitaría a mis amigos. Desgraciadamente, no va a ser así. Porque estoy llegando a la muerte sin haber vivido”.

¡Qué triste que existan personas que esperan la muerte para descubrir estas cosas! ¿No sería mejor que cada uno de nosotros se mirase hoy al espejo y se diera cuenta de todas esas cosas que quiso hacer y nunca hizo y… comenzar a hacerlas mañana mismo?

Entiéndanme: no estoy invitando a mis lectores a la locura, pero sí quiero decirles que vivir siempre “con el freno puesto y marcha atrás”, renunciando a lo que de veras amamos, queremos y deseamos, es una manera innecesaria de adelantarse a la muerte.

Yo temo mucho que nos hayan educado demasiado para ser perfectos. Y no es malo buscar la perfección, lo peligroso es amarla de tal manera que, para evitar errores, se termine no en la perfección, sino en la más perfecta mediocridad.

Quienes tanto temen equivocarse, prefieren esquivar todo riesgo y se condenan a no vivir, o vivir una vida mediocre o de frustración. Y así es como muchos se van mutilando de todo lo importante, porque piensan que todo lo importante es arriesgado, se van volviendo solemnes y secos, perfectísimos e inútiles, pensando incluso en hacer honor a Dios no utilizándolo, para no exponerse a mancharlo, depreciando así el regalo de la vida que él les dio.

Sobre la tumba de uno de los personajes de una de las novelas del padre Coloma se puso una frase bíblica que podría ser el epitafio de dos terceras partes de la humanidad: “Fuego fatuo cegó mis ojos, y pasé junto a mi dicha y la pisoteé sin conocerla”.

Sí, la dicha está ahí, al alcance de todos, pero la mayoría prefiere deslumbrarse por fuegos fatuos. El médico hindú Deepak Chopra dijo lo mismo con una frase más clara: “La vida es un banquete, pero a la mayoría de los malditos tontos se mueren de hambre. Es triste, pero real: van a llegar a la muerte… ¡sin haber vivido!”