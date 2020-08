En la ciudad de Mérida existen panteones emblemáticos y muy representativos, los cuales forman parte de la rica historia de nuestra entidad. ¡Los cementerios presentan un panorama triste y desolador!, pues en ellos quedaron truncados sueños, ilusiones, esfuerzos y esperanzas. En lo particular no me gusta acudir a ellos.

En los últimos meses, en ciertos panteones de nuestra ciudad y el mundo los muertos han aumentado, y no precisamente me refiero a donde se inhuman personas, sino a los que entierran ilusiones, sueños y esfuerzos. Me refiero a los que sepultan empresas y negocios.

Los otros panteones se encuentran en las plazas comerciales, en las que se puede observar gran cantidad de negocios que han muerto ya; establecimientos que en su momento fueron prósperos y llenos de dinamismo económico, pero que desafortunadamente no resistieron los embates de esta indómita pandemia.

Los otros panteones se encuentran en las avenidas principales y en el centro de la ciudad, en donde se pueden observar cortinas metálicas cerradas, muchas de las cuales no se volverán a levantar nunca más; al menos con el mismo nombre, pues pertenecieron a negocios que han muerto.

Los otros panteones se encuentran en la mente de aquellos comerciantes que han perdido sus inversiones y que se han quedado sin empresa, pero con un gran número de deudas, las cuales ni ellos mismos saben cómo solventar. Sin duda muchos nunca volverán a emprender.

Los otros panteones están en las hojas llenas de cifras, ideas y proyecciones relacionadas con negocios que nunca salieron ni saldrán al mercado.

Los otros panteones se sitúan en los planes familiares, la celebración de fechas especiales, proyectos vacacionales e incluso en planes de superación escolar.

Gimnasios, academias, centros de copiado, agencias de cerveza, bares, restaurantes, grupos musicales, banqueteras, etc. representan algunos giros que día a día se van sumando a la población de estos camposantos empresariales.

Sin lugar a dudas, el Covid-19 no sólo ha matado y contagiado personas; de igual manera lo ha hecho con empresas y negocios, y mientras no exista una vacuna segura o algún tratamiento que domestique sus efectos, este invisible y traicionero virus seguirá su imparable marcha.

Muchos analistas empresariales externan que NO es el Covid-19 quien ha matado a estas empresas; éstos consideran que las mató su falta de planeación, desorden financiero o problemas económicos que antes ya traían.

Lo anterior no debe de ser descartado, pero de no haberse presentado esta pandemia tengan por seguro que esos negocios seguirían funcionando y proporcionando empleos a sus trabajadores.

Lo cierto es que este virus no detiene su marcha y causa estragos, principalmente entre los más débiles.