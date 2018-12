Mi quinceañera Citlali

Fue una mañana de diciembre de 2003 que tu madre y yo pudimos verte y escucharte por vez primera; eras tan pequeña y delicada como el pétalo de una rosa, tu cuerpo frágil y diminuto ocupaba una pequeña parte de la incubadora.

No llegaste sola, llegaste acompañada de un ángel que tenía la misión de cuidarte durante tu proceso de gestación.

Naciste y transformaste mi vida y la de tu madre, era increíble el poder estar tan cerca de ti, pues eras alguien a quien esperamos con ansias durante varios meses; luego fuiste creciendo y diste tus primeros pasos, tus risas y travesuras llenaron de alegría nuestro hogar; recuerdo una ocasión en la cual me viste llegar del trabajo y pegaste de brincos de alegría desde tu andadera; tu felicidad era auténtica y pura. Nunca olvido ese día.

Te he mirado crecer durante quince diciembres. A partir de ahora, se inicia una nueva era en tu vida, en la cual muchos serán los retos y obstáculos que tendrás que sortear; los cuales, no me cabe la menor duda, con éxito los resolverás.

Citlali, vislumbra metas altas, lucha y esfuérzate por lograrlas y no dejes que nadie pavimente tus sueños e ideas o que quiera hacer de tu vida la suya; tú eres muy talentosa; confía siempre en tus conocimientos y potencialidades.

Mucha será la gente que intentará cortar tus sueños, sin importar que ellas nunca hayan soñado ni logrado meta alguna.

Escucha, observa y rodéate siempre de gente que comparta tus ideales, que te quiera y te otorgue el lugar que te corresponde, identifica y valora a las buenas amistades y, lo más importante: aprende de tus errores y se agradecida con las personas que te ayudan o te dedican su tiempo.

No cambies tu forma de ser; sigue siendo alegre, creativa, educada, responsable, cariñosa y dedicada en tus actividades.

Manteniendo esas cualidades, los éxitos no tardarán en llegar.Disfruta tu fiesta de quince años; baila, ríe, goza, sueña y vive al máximo esa que es tu noche. Tu familia y seres queridos disfrutaremos de verte bailar y sonreír.

Hoy llegas a la edad de las ilusiones, brindemos y festejemos. En poco tiempo seguramente lo haremos con la obtención del título de la carrera de tu elección.

Te agradezco por ser mi hija, pero aún más por ser un ejemplo para tus hermanos y por demostrar gran cariño y devoción hacia tu madre. Sigue siendo la mejor de las hijas, pues seguramente esa forma de ser será replicada por tu descendencia.

Siempre trata de ser tú, no te esfuerces ni desperdicies el tiempo buscando imitar o ser alguien distinto a ti. Forja tu propia personalidad y destino, porta siempre con orgullo y dignidad el apellido que acompaña a tu bello nombre.

No olvides que en náhuatl CITLALI significa estrella y estos luminosos astros se caracterizan por su hermosa brillantez así como por lo alto que se pueden ubicar.

¡Tú puedes brillar y llegar tan alto como ellos!, solo tienes que proponértelo, no te desesperes por lograr las metas, no importa el tiempo en el que las alcances, solo llega a ellas; y cuando eso suceda, ¡tu nombre brillará con intensidad! Felices quince años hija.