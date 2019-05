Curiosidad educativa

La Columna Viernes Cultural y El Transcriptor repasan el caótico proceso de reforma constitucional en materia educativa, para “cancelar” la “mal llamada reforma educativa”, como se ofreció en la última campaña presidencial, y que se ha dificultado debido principalmente a la tozudez de los miembros de la CNTE, grupo disidente del SNTE.

La más reciente genialidad del primer grupo es la demanda de salario y prestaciones: 100 por ciento de aumento salarial, remodelación de sus oficinas, y un parque vehicular. Nada más pero nada menos. La hicieron como “un asunto de justicia”.

Los queridos de los viernes señalan, según reportes periodísticos, que, para la próxima semana, el mismo grupo anunció un paro de labores de tres días para exigir la “cancelación” de la reforma educativa, y se les garantice “el control de miles de plazas”, y los ascensos directivos vía el escalafón magisterial, que premiaba, con relevancia, la lealtad sindical.

Esto es increíble, afirma La Columna Viernes Cultural, para ese grupo el interés prioritario no es el de la niñez, sino el particular de sus colegas de trabajo, no se piensa en la formación integral de los educandos, ni en los programas y planes de estudio para avanzar en el desarrollo social del país. Ellos quieren legislar sin que intervengan los congresistas. Y el líder de la 4T les da cuerda, a ellos no se les descontará ni un peso por faltar a sus labores, no se les tocará ni con el pétalo de una rosa.

Y ni así, agrega, el líder ha logrado su propósito de “mandar al diablo” a la reforma peñista. No quedaron contentos los inconformes con los proyectos gubernamentales, ni con el “memorándum”, y organizaron sus protestas, alterando la convivencia social. Tampoco consiguió el apoyo de la oposición legislativa. Ni ésta ni aquéllos hicieron caso al mandamás de la República amorosa. Al momento de redactar esta nota, los congresistas sesionan y deliberan sobre el futuro de la reforma educativa nacional.

Cabe una curiosidad: La reforma educativa de Peña Nieto presumió recuperar la rectoría del Estado; la de López Obrador, con la adición “prevaleciendo siempre la rectoría del Estado”. Casi siameses.

Muy buena síntesis, querida, califica el erotómano de su vida, pero el asunto no concluirá con la decisión que tomen los congresistas, porque luego se irá para la aprobación de las legislaturas de los estados, y aquí imagínate si los diputados locales realizan sus funciones privilegiando el interés nacional, y no el de algún grupo magisterial, no sabríamos que sucedería.

Veo difícil que así suceda en Yucatán, por la composición de la Legislatura estatal, más bien creo que alzarán la mano para favorecer y apoyar el centralismo educativo que auspicia el gobierno federal.

Mientras eso pasa, invita el también prócer de los viernes, saludemos a los legisladores, a la CNTE y al SNTE, a la SEP y a la Segey, al INEE, a similares y conexos, por su labor “patriótica”. Dicho y hecho, se van agarraditos de la mano a beber sus espressos dobles a su “plaza” favorita, no magisterial, se aclara.

De nada… Saludos…