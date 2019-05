Sigo siendo el rey...

La Columna Viernes Cultural y El Transcriptor se informan que el rey emérito, don Juan Carlos, de España, anunció su “completo retiro de la vida pública”, en carta dirigida al otro rey, don Felipe, el sexto. Que “dejará de desarrollar actividades institucionales, dejará de ser rey con vida pública, pero seguirá “manteniendo el título de rey”. “Rey emérito”, es decir, sin poder real alguno.

Su reinado duró casi 39 años, de 1975 a 2014, en que abdicó. Fue proclamado, a la muerte del dictador Francisco Franco, éste sí, “rey de España” sin serlo, pero con auténtico poder real sobre los españoles, durante casi cuatro décadas. Así se le nombraba, según una placa en la ciudad de Toledo: “Su excelencia el jefe de Estado y Generalísimo de los Ejércitos, D. Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España”.

El rey que dejará de serlo pero que seguirá siendo el rey nació en 1938 como “Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias”, en Roma. Casó en 1962 en Atenas con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca. Asumió el trono como Juan Carlos I, en 1975, y empezó una “vida de rey”.

Los queridos de los viernes recuerdan que su fortuna, calculada por The New York Times, en 2012, ascendía a “hasta 2,300 millones de dólares”. Que era aficionado al esquí y a la caza, y que generó una polémica en 2012 por su safari en la república africana de Botsuana. Hubo un lamento real: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Un diario español lo llamó: “El rey que cazaba elefantes”.

Otro pasaje memorable fue el que protagonizó en la Cumbre Iberoamericana de 2007, celebrada en Chile. El presidente de Venezuela, informó la prensa, “no dejaba de interrumpir la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo a su antecesor en el cargo, José María Aznar, a quien Chávez había llamado fascista”. Entonces lanzó su real pregunta al venezolano: “¿Por qué no te callas?”.

No se sabe si es o fue fiel al libro impreso, pero, cuestionan, al parecer no lo fue tanto a la reina emérita. Tiene o tuvo fama de ser infiel. Se le ha relacionado “sentimentalmente” con algunas otras mujeres. Un diario español afirmó que el emérito “ha tenido tres grandes amores (la reina Sofía no está entre ellos): María Gabriela de Saboya, Marta Gayá y Corinna zu Sayn-Wittegenstein”. Otros le arriman dos más: Bárbara Rey, vedette cuyo verdadero nombre es María Margarita García García; y la condesa Olghina di Robilant.

Otra jocosidad, recuerdan, es la expresión del “ilustre” presidente mexicano, Vicente Fox, al agradecer al jefe del Estado español sus felicitaciones por ganar las elecciones: “Gracias mi rey”.

“Es del equipo”, se ufana el también prócer de los viernes, y aclara rápido, el rey emérito, no el ranchero de Guanajuato. Y como despedida de la vida pública, y en honor del español, los personajes de esta columna, entonan, ambos dos (como se dice), luego de múltiples cervezas y tequilas, “no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey”.

Y exclaman, foxianamente: “¡Salud mi rey!”.

