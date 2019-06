A partir de una denuncia publicada en un diario capitalino, con grandes titulares: “Viaja góber yucateco; oculta gastos y logros”, “Gasta más en viajes que en obras” y “Mientras viaja, negocios cierran”, el gobernador ha dado respuesta indirecta y parcial al señalamiento público, coinciden La Columna Viernes Cultural y El Transcriptor.

El periódico informó que de acuerdo con “el paquete presupuestal aprobado por el Congreso local, para este año el Ejecutivo tiene asignados 28 millones 995 mil 663 pesos en diversos rubros relacionados con viáticos, pasajes aéreos y hospedaje; en contraste, a la dependencia que impulsa la infraestructura estatal asignó 16.3 millones de pesos”.

Según la información, el líder de los comerciantes yucatecos “señaló que este año 18 negocios afiliados a ese organismo han cerrado debido al alza en el precio de la energía eléctrica, por lo que solicitó al gobernador más atención dentro del estado”.

El titular del Ejecutivo estatal ha visitado, a partir de octubre último, Cuba, Puerto Rico, Japón, Corea, España, Madrid, Francia y Alemania. Una vez más, esta semana viajó al extranjero, ahora a Nueva York, Estados Unidos, no a ver el asunto de los aranceles, sino a un foro turístico, y aprovechó de nuevo a expresar que de acuerdo con la “Secretaría de Economía federal, en el primer trimestre de este año se generó más inversión extranjera directa que en todo el 2018”, pero no aportó datos ni cifras que lo sustenten.

Envidioso, tilda la querida de los viernes a su querido también de los viernes, no tiene nada de malo ser un “viajero frecuente”, eso le permite disfrutar de “beneficios exclusivos como registro y embarque prioritarios, franquicia de equipaje adicional, acceso a salas y reservas garantizadas en vuelos agotados”.

Y si quiere emular a grandes viajeros, como Marco Polo, Cristóbal Colón, Vasco de Gama o James Cook, qué ¿te daría insomnio o tirixtah?

No, responde el prócer de los viernes, no me preocupan los viajes, ni que el periódico lo haya calificado como el “político de sangre azul y clase premier”. Lo que me inquieta del “viajero frecuente” es algo que también publicó el diario capitalino, y que hasta ahora no se ha desmentido, y es que “está en la lista de viajeros al espacio”.

Entre sorbo y sorbo de su espresso doble, lee la nota: “Virgin Galactic, agencia que ofrece esa experiencia, reveló en un comunicado los aspirantes a realizar el vuelo este año, donde aparece el nombre del gobernador de Yucatán. Y el propio panista lo confirmó: “Me siento muy emocionado, esta mañana recibí la carta aprobatoria para ser el primer mexicano en el espacio, gracias a todos por su apoyo”, reveló el 28 de diciembre en su cuenta de Twitter. Ya estoy haciendo una coperacha para pagar el viaje, que cuesta 200 mil dólares.

Como la NASA autorizará en 2020 “el uso de la Estación Espacial Internacional a turistas”, incluso estoy pensando pedirle que desde una ventanilla de ese centro, tome una fotografía de algún agujero negro, por si acaso lo descubre.

De nada… Saludos…