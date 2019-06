Luego de que El Transcriptor leyó en voz alta la información publicada en Novedades Yucatán: “Denuncian a famoso acosador que merodea el Centro de la Ciudad”, La Columna Viernes Cultural quedó disgustada, afligida y de mal humor.

Revela la nota: Hay un fulano que se dedica a acosar a las mujeres. Tiene nombre: “El tocanalgas”. La nota agrega: Las jóvenes suelen relatar que el “tocanalgas” se acerca para decirles groserías e insinuaciones. Hasta ahora no ha sido detenido.

Una especie de definición de acoso: “Se produce una situación de acoso cuando un individuo presiona, coacciona u hostiga a otro de manera insistente y en contra de su voluntad”. Hay diferentes tipos de acoso, desde el punto de vista de la psicología: “Escolar o bullying, Laboral o mobbing, Sexual, Físico o stalking, Ciberacoso o ciberstalking, e Inmobiliario”.

En el caso, se trata de un acoso sexual, que puede entenderse como “insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni queridos que crean un ambiente hostil u ofensivo”. La víctima principal es la mujer.

La Organización Internacional del Trabajo señala que “el acoso sexual está íntimamente ligado con el poder y con frecuencia se lleva a cabo en sociedades que tratan a las mujeres como objetos sexuales y ciudadanos de segunda clase”. Un ejemplo común de esto es cuando a las mujeres se les piden favores sexuales a cambio de un trabajo, un ascenso o un aumento. Otro ejemplo es el acoso en la calle, que puede abarcar desde silbidos a lenguaje desagradable y ofensivo y también el abuso sexual y la violación.

La querida de los viernes recuerda un caso conocido, a principios de los años 90 del siglo pasado, que protagonizó la profesora Anita Hill, que “denunció por acoso sexual a Clarence Thomas, nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos”. Según la revista TechRepublic, “tras el testimonio de Hill en 1991, el número de casos de acoso sexual denunciados en EU y Canadá aumentó un 58 por ciento”.

Estos casos son antiguos, aclara el también prócer de los viernes, recuerdo uno allá por los años cincuenta o sesenta del siglo XX, precisamente en las calles meridanas. Otro “tocanalgas”, aunque no así se le conoció, pero le encantaba tocar las nalgas femeninas. Yo no tengo problema, asegura El Transcriptor, no soy acosador, yo pido permiso y si me lo conceden, bien y si no, pues ni modo, será en otra ocasión.

No me aparto del tema, nuestro personaje recibía, por cada tocamiento, sendas bofetadas de la interesada. No había fallo. Uno y otra, es casi científico, causa y efecto. En esas andaba, cuando un buen amigo le dio el remedio al problema de las cachetadas.

El “tocanalgas” del siglo pasado aprendió a inyectar (con especialidad en la nalga izquierda), instaló su consultorio y solo aceptaba a mujeres, preferentemente jóvenes.

Inyectaba, y sobada la nalga intervenida, y sobaba, sobaba y sobaba…

