Para el único efecto de esta columnilla, se disfrazan La Columna Viernes Cultural de diputada y El Transcriptor de diputado (así hay que escribir por aquello de la equidad de género), dispuestos a leer el Informe y escuchar el mensaje presidenciales, el primero de la tarde de la 4T, bebiendo sus espressos dobles, servidos en tazas de porcelana china, de las dinastías de Shang y Zhou.

Atrás quedaron aquellos informes presidenciales de la época de oro del partido hegemónico, casi único de larga data, que comenzaba en Los Pinos, con la aparición estelar del mandatario ante las cámaras de televisión y radio para preguntarle solemnemente: “¿Cómo durmió anoche? ¿Se siente bien en este trascendental e histórico día?”.

Luego el desfile por las calles de México hacia la sede del Poder Legislativo, llenas de burócratas y sindicalistas y otras fuerzas vivas de la Revolución, aplaudiendo y gritando vivas al presidente, mientras caía una interminable lluvia de confeti; en seguida, y después de decir “Honorable Congreso de la Unión”, venían los aplausos de rigor ante cada expresión ejecutiva. Y más tarde a Palacio Nacional a lo que los malosos del régimen calificaban como el “besamanos”. ¡Ay, qué tiempos señor don Simón!, suspiran la diputada y el diputado de este viernes.

Luego el encanto se rompió, se esfumó y desvaneció. Al presidente Fox, por ejemplo, no lo dejaron entrar al salón de sesiones del Congreso de la Unión. Dijo: “Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto”. La prensa de la época también informó: “La entrega del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón fue similar a la última de Fox. Calderón solo pudo ingresar hasta la mitad del lunetario, donde entregó su informe, para posteriormente retirarse”.

Después, ya no regresó ningún presidente, enviaba a su secretario de Gobernación, y aquél dirigía un mensaje a la Nación, con la seguridad, dado el auditorio del evento, de aplausos cálidos y afectuosos. Así será el primer informe de la 4T: un mensaje presidencial, por la mañana, y la entrega del informe a los legisladores a cargo de la secretaria de Gobernación, por la tarde; y a otra cosa, mariposa, por ejemplo a seguir construyendo una República amorosa.

Ya hubo otro informe, recuerdan los queridos de los viernes. El alcalde de Mérida lo rindió el pasado lunes 26, también el primero de tres, y que registró una ausencia notable, la del gobernador de Yucatán. Al terminar, no se sabe si el alcalde agarró su pincel, brocha gorda o rodillo, por aquello que dijo que “el futuro que viene (¿podría alguno no venir?) pinta bien, pero insisto, no se pinta solo. Dibujemos juntos como un solo pintor el horizonte de Mérida”.

Que el informe fue austero, se informó, aunque no se revelaron cantidades precisas, solo que se “ahorrarían cerca de 2.5 millones de pesos”. Sí hubiera sido en verdad austero si se hubiera rendido con el formato de los últimos mensajes del gobernador del estado 2012-2018, rematan la diputada y el diputado de esta columnilla.

De nada… Saludos…