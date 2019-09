La 4T reducida

La Columna Viernes Cultural y El Transcriptor están desconsolados con la información de Novedades Yucatán, del pasado miércoles 4: “Yucatán se colocó entre los 10 estados más caros del país al reportar una inflación de 3.86 por ciento, muy por encima del 3.29 por ciento de promedio nacional, durante la primera quincena de agosto”.

Buscan, y aún “no lo han buscado”, al secretario estatal de Fomento Económico y del Trabajo para que explique esta casi trágica noticia, ya que, según datos del Inegi, subió todo: “bebidas, alimentos, calzado, ropa y transporte de taxis”. ¿Qué pasa? ¿No que está todo bien y seguro y que vivimos felices y felices? Subió el salario mínimo, pero el dinero, como la vida de la canción, ¿“no vale nada”?

De encima, comentan, la oposición es prácticamente invisible, aquí y en todo México: el mensaje presidencial con motivo del primer informe de gobierno de la 4T, en un escenario palaciego como el acostumbrado en la época del partido casi único, arrinconó todavía más a los opositores. Dijo: “Están moralmente derrotados”.

Claro que lo dijo “con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla”. Los queridos de los viernes no entienden lo que quiso decir el presidente, si se asume que “la moral es un árbol que da moras”, como definió un ínclito patriota de antaño. Sea o no un árbol, sí los dejó colgados de la brocha.

Y hay muchas cosas que decir de los efectos del tsunami morenista. El problema hoy es encontrar la mejor forma de decirlo. El discurso político vanguardista es casi de la propiedad presidencial, no obstante algunas de sus triquiñuelas.

Por ejemplo, poco se sabe del quehacer de la Guardia Nacional, de las 100 universidades juaristas, la realidad de la venta del avión presidencial, el uso indebido de la Banda Presidencial en términos legales, el intento morenista de apropiarse de la Cámara baja del Congreso de la Unión, el tránsito a la realidad del Tren Maya, la falta de información de los supuestos 930 mil jóvenes del programa Construyendo el Futuro y de los libros de texto gratuitos, la falsedad de la recuperación de la producción petrolera, los medicamentos en las instituciones de salud, la desaparición inminente del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, así como de las Zonas Económicas Especiales y del Consejo de Promoción Turística, ProMéxico y Turissste, y el asunto de las acusaciones infundadas a la CNDH.

Nadie dice ni pío. Confiamos a ciegas en la palabra presidencial, y ésta en ocasiones se traduce en “fake news”, como han probado algunos, pocos, medios periodísticos, a quienes inmediatamente se les descalifica señalándolos como prensa “fifí, mentirosa, conservadora, mal portada, hampa del periodismo”.

No nos quejamos, aseguran los queridos de los viernes, pero sí tememos que, aquí y en todo México, la “cuarta transformación” al final quede reducida, para desgracia nacional, a una “transformación de cuarta”.

De nada… Saludos…