La Columna Viernes Cultural da el grito -¡Uuuaaay!- pero no el de la Independencia, sino el grito ciudadano de emoción, porque el gobernador, poco a poco, se acerca a la meta, ya casi cumple el sueño guajiro de viajar.

Sigue alterada en su ánimo, y exclama, lo leí en Novedades Yucatán (11 de septiembre de 2019): El gobernador traerá una “inversión en materia aeroespacial y satelital, por un monto aproximado de 130 millones de dólares, para, en una primera etapa, instalar un centro tecnológico en materia satelital y espacial, con la finalidad de construir satélites de comunicación e investigación”.

En Puertollano, ciudad y municipio español de la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, firmó una carta de intención con la empresa española Deimos grupo Elecnor, “que significa la consolidación de Yucatán en el mundo de la industria aeroespacial”.

Qué cosas dices, querida, la interpela El Transcriptor, creyéndose un Muñoz Ledo cualquiera, pero si el gobernador ya viajó: En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y en este 2019, en enero, marzo, junio y ahora en septiembre. Viajó a Cuba, Puerto Rico, Corea, Japón, Polonia, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, y vuelta a España.

¿Por qué iba a cumplir un sueño guajiro de viajar?, no te entiendo, explícame. La querida de los viernes le informa al erotómano de su vida: El centro espacial no es casualidad, sí generará trabajo, ya lo sé, pero la verdad es más amplia, es “top secret”: lo quiere para poder practicar y hacer ejercicio para el viaje.

Pero si ya viajó, interrumpe el también prócer de los viernes. ¡Cállate! Deja que termine, te refrescaré la memoria:

En un periódico capitalino se publicó en mayo pasado, la información de los viajes del gobernador, eso ya lo sé: Que “apenas lleva ocho meses en el cargo y el gobernador de Yucatán, ya suma seis viajes internacionales en los que ha visitado ocho países”; y que “Debido a la opacidad en que el gobernador ha manejado sus periplos, se desconoce también cuántos días ha estado fuera del país, y tampoco cuánto ha gastado en boletos de avión, hospedaje, traslados, comidas y viáticos”.

Pero, siempre hay un pero, tampoco ha desmentido ni dicho nada de otro dato informativo: “El panista ya tiene apartado un boleto con la compañía estadounidense Virgin Galactic para viajar al espacio”.

¿Entiendes ahora el motivo de la instalación de un centro espacial en la entidad? Es para poder cumplir el sueño guajiro de viajar al espacio…Y se aleja cantando con Frank Sinatra “Fly me to the moon”:

“Llévame volando hasta la Luna,/ déjame jugar entre las estrellas./ Déjame ver cómo es la primavera/ en Júpiter y en Marte…”.

De nada… Saludos…