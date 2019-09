La Columna Viernes Cultural lee detenidamente, mientras El Transcriptor saborea su espresso doble: “La Inteligencia Artificial (IA) no solo está a punto de suplantar a los humanos y de superarlos en lo que hasta ahora eran habilidades únicamente humanas. También posee capacidades exclusivamente no humanas, lo que hace que la diferencia entre una IA y un trabajador humano sea también de tipo, no solo de grado”.

Como sabrás, querido, según la Wikipedia, “coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones ‘cognitivas’ que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo: ‘percibir’, ‘razonar’, ‘aprender’ y ‘resolver problemas’”.

“En 1956, John McCarthy acuñó la expresión «inteligencia artificial», y la definió como «la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes»”.

Aunque también se sabe que “en 1950 Alan Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo ‘Computing Machinery and Intelligence’, en el que propuso una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no, su famosa Prueba de Turing, por lo que se le considera el padre de la Inteligencia Artificial”.

Así también “la inteligencia artificial puede definirse como el medio por el cual las computadoras, los robots y otros dispositivos realizan tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Por ejemplo, la resolución de cierto tipo de problemas, la capacidad de discriminar entre distintos objetos o responder a órdenes verbales”.

Se teme, agrega, que se pierdan empleos por la implantación de máquinas inteligentes. Sin embargo, sigue su lectura, “la IA podrá colaborar en la creación de empleos humanos de otra manera. En lugar de que los humanos compitan con la IA, podrían centrarse en su mantenimiento y en su uso. Por ejemplo, la sustitución de pilotos humanos por drones ha acabado con algunos empleos, pero ha creado muchos puestos en mantenimiento, control remoto, análisis de datos y ciberseguridad” . Es muy interesante el tema, tendré que seguir estudiando, porque no vislumbro un futuro guiado por máquinas y no por humanos. ¿Cómo lo ves, querido?

Conozco a algunos que son superados instantáneamente por una máquina mínimamente inteligente. No diré nombres, pero están pululando en todos lados, en el gobierno, en la empresa, en la sociedad.

