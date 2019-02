¿Qué leerán?

La Columna Viernes Cultural y El Transcriptor alistan sus trajes de luces para asistir el próximo mes a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que desde hace ocho años organiza la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyo programa es visible en el portal www.filey.org.mx.

Habrá conferencias, presentaciones de libros, talleres, conciertos, que sumarán, según los organizadores, “más de mil 200 actividades literarias y de fomento a la lectura”.

La consigna de 2019 es “Leer es mi destino” y en el marco de la Filey se entregarán los premios “Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco” y el “Nacional de Periodismo Cultural”.

Todo un agasajo, un jolgorio para los lectores, aunque seamos pocos en México. Según el Inegi, apenas “45 de cada 100 personas declararon haber leído al menos un libro” en 2018.

Otros datos confirman la urgente necesidad de fomentar la lectura: México ocupa el penúltimo lugar de 108 países, de acuerdo con el índice de lectores de la Unesco.

El mexicano lee en promedio, 2.8 libros al año; en 2016, “más de la mitad de los mexicanos no abrieron un solo libro”; en 2018, “en promedio, la proporción de hombres lectores es mayor comparado con la de mujeres lectoras, 80.1% y 73.1%, respectivamente”.

Los lectores, informa el Inegi, “leen su mayoría literatura, es decir cuentos y novelas, con un 44 por ciento; el 33 por ciento lee textos teóricos o específicos de alguna profesión; mientras que casi el 30 por ciento lee libros de autoayuda”.

El problema es que, en opinión del escritor Guillermo Sheridan, al mexicano “no solo no le gusta leer, no le gustan los libros ni siquiera en calidad de cosa, ni para no leerlos ni para nada, vamos, ni para prótesis de la cama a la que se le rompió una pata”.

Así que la tarea de fomentar la lectura resulta compleja, retadora, aunque no imposible. Una institución que cumple es la UADY con su Filey.

Se requiere que otras apliquen recursos y dedicación al asunto, como las secretarías estatales de Educación, y de la Cultura y las Artes.

Nosotros, afirman los queridos de los viernes, somos lectores y de más de 2.8 libros al año. La Columna Viernes Cultural prefiere la novela histórica y el erotómano de su vida, la novela negra.

Sería interesante saber si los dirigentes públicos y privados de la sociedad yucateca “abren”, cuando menos, un libro cada año. En su caso, ¿qué leerán?

Entre sorbo y sorbo de sendos espressos dobles, los próceres de los viernes, especulan:

El jefe de jefes podría tener en su estante, por ejemplo, “Viaje al Japón”, de Rudyard Kipling; “Cómo preparar un gran viaje.

El manual de los trotamundos”, de Itziar Marcotegui y Pablo Strubell, y el “Libro de las maravillas del mundo”, de Marco Polo.

Y la que piden sea declarada “persona no grata” para los progreseños, los siguientes, por aquello de las artes de las desapariciones geográficas:

- “Abracadabra: el maravilloso poder de la magia blanca en tus manos”, de Minerva Tramunt; “El libro de la varita mágica”, de Cristiano Tenca, y “Houdini. La biografía definitiva del mago más célebre de todos los tiempos”, de Eduardo Caamaño.

De nada… Saludos…