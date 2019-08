“Aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir…”, canta al ritmo de Cepillín, armoniosa, salera y jacarandosamente, La Columna Viernes Cultural, “aplaudir, aplaudir…” y dice: otra vez, tiene que salir muy bien, y sigue con el aplauso, y luego ordena, bien, tomemos un descanso y después continuamos.

Extrañado, El Transcriptor le pregunta ¿qué tonterías haces? Cuidado con tu boca, responde, seguro que tú eres neoliberal trasnochado, conservador anacrónico y fifí refinado, miembro del hampa periodística… no estás a tono con la 4T ni con sus millones de partidarios. Conmina: ¡Vade retro!

La SEP ordenó “celebrar con aplausos” la carta presidencial a los maestros mexicanos, que se leerá en el taller de capacitación de la “nueva escuela mexicana”, en todos los planteles educativos del país al iniciar las actividades del ciclo escolar 2019-2020.

Además, festejaremos que mandamos al olvido, de una vez y para siempre, la punitiva reforma educativa del pasado oscuro y tenebroso, y daremos la bienvenida a la CNTE, cosecretaria y colegisladora y coeditora de las nuevas leyes y libros de educación, que transformarán, ahora sí, al país.

En sintonía con el musical asunto, me contrató la secretaria educativa del estado para practicar y enseñar el aplauso que abrirá el ciclo lectivo, y aquí me encuentro ensayando: “Vamos, todos juntos, aplaudir, aplaudir…”.

Lamento interrumpir tan gloriosa idea, informa el erotómano de su vida, luego de beber un espresso doble y pedir otro igual, pero ya hay contraorden, marcha atrás a tu ritmo, “de reversa, mami, de reversa…”. El titular de la SEP, no sé si disgustado o no, pero ya declaró que no es válido el asunto, que no hay instrucción de aplaudir, que todo se trató de “fake news”, que el guion es chafa.

La SEP señaló que aún no hay lineamientos para la capacitación de la nueva escuela mexicana, que los está elaborando “en el marco del nuevo proyecto de la Cuarta Transformación”, y que hoy se darían a conocer algunos.

Llora la querida de los viernes, ¿y mi contrato, valió una pura y dos con sal, chupó faros? Lo tenía todo bien planeado, la escenografía, las luces, el sonido, sería un evento grandioso, memorable, histórico, en la explanada de la Segey. Imagínate a todos los directivos educativos, coordinadores, jefes de departamento, trabajadores de base y de contrato, adjuntos, chalanes; ellas vestidas de fiesta, con lentejuelas, abalorios, collares, anillos, pendientes, pañuelos, vinchas, carteras y bolsos; ellos con pantalones y camisas de manga larga, todos de color azul, pintado de azul… color emblema de la administración.

Y todos, como una gran familia, cantando y bailando: “Aplaudir, aplaudir, todo el mundo aplaudir…”.

De nada… Saludos…