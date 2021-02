Leer conlleva implícito el deleite de la contemplación, especialmente cuando estamos frente a un libro que con verdadero oficio hace uso de las palabras para contar una anécdota u ocasión que sólo un adiestrado escritor puede convertir en una crónica, relato, entrevista o un texto que engancha al lector desde la primera línea, lo conduce con amenidad entre sus puntos y comas, y lo despide, como se despide a un amigo, con un punto final que no marca el fin, sino la promesa de un reencuentro en otro texto y en otras páginas.

Así es la experiencia de lectura de “La fiesta de la anécdota y otras crónicas” (Sedeculta) de Joaquín Tamayo; un libro construido sobre las bases del periodismo y la literatura, esa fusión que tan bien practicaron los escritores decimonónicos a través de los cuadros de costumbres, cuentos, novelas de folletín, nota roja y crónicas cuando todo aparecía en las mismas páginas de los periódicos de la época. De esa tradición, los géneros periodísticos siempre han estado emparentados con la literatura, y ésta, por casi dos siglos, no le fue ajena a la labor del reportero. Tradición de la que es heredero Joaquín y muestra de ello son estos once textos, escritos en su momento desde su práctica periodística, que son faros de la memoria y ejemplos del arte de redactar crónicas o entrevistas, aunque aquí se diluyan las fronteras de los géneros, porque un punto valioso de la escritura del autor es lograr que el suceso en sí tenga el papel protagónico y no quien escribe, aún cuando sean algunas experiencias propias o tan íntimas como la dedicatoria de Gabriel García Márquez en un libro para sus hijos, o la última lectura de su madre que Joaquín ya plasmó con tinta en su memoria, convirtiendo lo efímero de esos instantes en perdurables para el espíritu de los libros que, como éste, resguardan tesoros del pasado, fragmentos de épocas, personajes, instantes y lugares que entre las páginas revivirán con las muchas lecturas que estos libros merecen tener.

A los lectores les auguro que ninguno sale de este libro sin un atisbo de asombro o de nostalgia, sin un dato que no conocían o suceso que no les remonte a un lugar o época que les haya tocado vivir o escuchar, y sin ser partícipes de la fiesta de la palabra y la anécdota a la que convoca el autor.

Acudan a estas páginas y sabrán sobre la visita de la reina Sofía a Yucatán, de cómo Fidel Castro se robó el corazón de una maestra yucateca, o de la noche en que Borges murió en Uxmal. También encontrarán el enigma de la desaparición del yate High Ball IV o los tiempos dorados del cine Maya. Sea pues esta lectura una grata oportunidad de contemplación y remembranza en estas crónicas que Joaquín Tamayo escribió para alargar la memoria y los recuerdos de lo que antes fue noticia y hoy son totalmente él, en este libro.