Buscaba desde hace meses una palabra con la que pudiera definir el sentirse abrumado y agotado por el exceso de información, noticias falsas (fakenews o bulo), phishings y publicidad, etc., que nos asfixian y bombardean por todas partes, desde las redes sociales, televisión, radio y prensa, entre otros medios; y buscaba cómo explicar esa angustia que se traducía en una especie de neblina mental que te impide pensar con claridad e identificar tu propio pensamiento basado en tu misma lógica o discernimiento de algo. Hasta que hace poco me encontré en un texto de Daniel Cassany la palabra Infoxicación (overload information), que se refiere al exceso o sobrecarga de información, que te impide profundizar en cualquier suceso o tema.

Estamos sin duda infoxicados en esta era de la posverdad y ni nos damos cuenta; resulta crítica y preocupante la forma en que se distorsiona la realidad de un suceso para desvirtuar lo verdaderamente importante y generar una “opinión pública” que responde a lo mediático más no a un análisis y confrontación de las diferentes versiones.

El lamentable caso de Debanhi Escobar pone claramente esto en evidencia, buscando a esta joven, cuyo caso ya se desvirtuó por completo, encontraron a otras cinco mujeres muertas; terrible, gravísimo y la audiencia pasó por alto la gravedad de esto. Día a día el tema son las desapariciones, la violencia e impunidad desatada en todo el país, porque “lugar más seguro” no existe, otra estrategia mediática peligrosísima en un país donde no caben los muertos y no hay autoridad ni poder humano que pare la delincuencia que nos afecta a todos, tarde o temprano.

El periodismo serio y responsable, sin embargo, existe afortunadamente; no es el de la página con más likes seguramente, ni el que tiene los encabezados más amarillistas y mal redactados. El periodismo que busca el testimonio, contrasta fuentes, investiga y presenta las voces y visiones desde diferentes ángulos es hoy cada día más escaso.

Justo en el mismo tenor de la violencia de género que es nota todos los días, el libro “Cuando el cielo se pinta de anaranjado (ser mujer en México)”, de la periodista Irma Gallo, es una recopilación de crónicas y reportajes que ha realizado a lo largo de su trayectoria. Lo leo en estos días y me sacude cada poro de la piel leer su reportaje sobre el caso de Ema Gabriela Molina Canto, publicado en 2014, que finaliza con el feliz reencuentro con sus hijos; claro, tristemente la historia sabemos que no terminó ahí, sino en feminicidio tres años después.

De hecho, cada historia retratada es un recordatorio del peligro latente que es ser mujer en México. Es triste, pero son tantos los casos que no alcanzamos a nombrarlos ni a expresarlo todo; confieso que ante estos temas me siento infoxicada, urge una tabla de salvación para no asfixiarnos de tanta realidad y ver lo importante, cómo protegernos entre nosotras mismas, pensar con claridad y luchar juntas para que ¡Ni Una Más falte!